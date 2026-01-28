El comité de empresa de SFM recula y paraliza la huelga anunciada en el tren de Mallorca

El comité de empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha decidido aplazar los paros parciales y se han emplazado con la dirección de la empresa a seguir reuniéndose, empezando por el próximo viernes, para continuar negociando mejoras en materia de seguridad.

Así lo han explicado tanto el gerente de SFM, José Ramón Orta, como el presidente del comité de empresa, Ricardo Más, en declaraciones a los medios de comunicación después de mantener una primera reunión este miércoles.

Ambas partes han celebrado la apertura de esta vía de diálogo y han hecho una valoración positiva del encuentro, que ha tenido lugar en la sede institucional de la empresa y se ha prolongado durante cerca de tres horas.

Los paros parciales, que fueron aprobados el pasado lunes por la asamblea de los trabajadores y que estaba previsto que este miércoles se concretaran, finalmente se han paralizado.

«De momento, como estamos negociando, los tenemos aplazados. Si esto no acaba siendo un camino real, con medidas concretas, podríamos retomarlos en cualquier momento», ha advertido Más.

Orta, por su parte, se ha mostrado abierto a estudiar el documento de 48 propuestas que la representación legal de los trabajadores han puesto sobre la mesa. Algunas de ellas, ha apostillado, ya se encuentran en proceso de implementación.

No obstante, el gerente ha pedido desvincular lo ocurrido en los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) -a raíz de los cuales los trabajadores de SFM han presionado a la empresa- con la situación del ferrocarril en Mallorca.

«El ferrocarril de Mallorca es seguro y su situación no tiene nada que ver con las circunstancias que, lamentablemente, se han producido en la Península», ha subrayado.

En esa línea, ha recordado las diversas inversiones iniciadas por la empresa, como la implementación de la tecnología europea de referencia en la circulación, el sistema ERTMS; el aumento del presupuesto en los nuevos contratos de mantenimiento de trenes y de vías; o el incremento de personal, incluyendo por primera vez dos plazas de ingenieros dedicados a la seguridad ferroviaria.