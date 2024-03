La comisión de investigación del Parlament balear sobre la rama isleña del caso Koldo llamará a declarar a la ex presidenta del Govern y presidenta del Congreso, Francina Armengol, al ex ministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García. También serán citados la ex consellera de Salud, Patricia Gómez, y su marido Juli Fuster, ex director general de Salud.

El pleno del Parlament aprobó este martes con los votos del PP la propuesta de Vox sobre la creación de una comisión para investigar la compra de 1,5 millones de mascarillas fraudulentas a la trama Koldo por 3,7 millones de euros. La propuestas no fue apoyada por el PSOE, que se abstuvo. Lo mismo hizo Més mientras que Podemos votó en contra.

Después de Semana Santa la Mesa del Parlament pondrá en marcha la comisión de investigación y las primeras declaraciones podrían producirse en el mes de mayo.

Durante el debate parlamentario del martes, el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, agradeció la «buena idea» de Vox de pedir la comisión e insistió en que quedan muchas preguntas por responder en referencia a la ramificación balear del caso Koldo, como quién de la trama contactó con el anterior Govern, por qué se tardaron tres años en reclamar o por qué no se informó en el traspaso de poderes. «¿Es capaz de mirarme a la cara y decir que no conoce a Koldo García?», preguntó el popular al portavoz del PSOE, Iago Negueruela.

Inicialmente, informa la agencia Efe, la comisión la formarán 13 diputados (6 del PP, 4 del PSOE, 1 de Més per Mallorca, 1 de Vox y 1 del Grupo Mixto), pero Vox propondrá al PP presidirla, por cuanto es el grupo impulsor de la misma, y disponer de un representantes más en detrimento de los populares.

La comisión analizará «las irregularidades producidas en la celebración de los contratos con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo Empresarial SL, por parte del Govern balear desde el año 2020 hasta la fecha», es decir, hasta el 12 de marzo de este mismo año.

El PP aún no se ha pronunciado sobre si dará el visto bueno a la comparecencia de Prohens, que planteará seguro el PSOE, o del actual director general del IB-Salud, Javier Ureña. El partido del Govern sostiene que fue Ureña quien inició formalmente la reclamación y no la administración socialista.

En el caso de Armengol, la también secretaria general del PSIB-PSOE ha asegurado que no tiene inconveniente alguno en explicar su versión de los hechos si los letrados del Congreso avalan su comparecencia.

Las conclusiones de la comisión las deberá aprobar el pleno del Parlament balear y ser comunicadas al Govern, y podrán trasladarse también a la Fiscalía si se considera que pueden haberse desvelado presuntos delitos.

La comisión de investigación interrogará a los comparecientes para tratar de averiguar las numerosas incógnitas que rodean la rama balear de la trama Koldo. Como se ha ido publicando, el Govern de izquierdas que presidía Armengol compró en mayo de 2020 1,5 millones de mascarillas a la empres de la trama Koldo por 3,7 millones de euros. Fue un contrato a dedo, negociado sin publicidad.

Luego resultó que las mascarillas recibidas eran de una calidad muy inferior y más baratas que las contratadas. Aun así, el Govern de Armengol pagó al instante los 3,7 millones a pesar de conocer la estafa.

Lejos de devolver las mascarillas y reclamar el dinero, el Govern optó por almacenarlas y no se planteó la reclamación del dinero hasta tres años más tarde. De hecho,nunca formalizó la reclamación.

A todo ello, añadir que el Govern ocultó la estafa a la Oficina Anticorrupción, que no informó a Intervención, que la operación contó con el visto bueno de la abogada jefe del Govern de Armengol y, entre otras cosas, el sobreprecio pagado por el transporte a las compañías aéreas.