Tras dos años de pandemia, que han llevado al cierre a muchos establecimientos y cuando estaban viendo la luz al final de un túnel infinito de deudas, los pequeños empresarios de la calle Olmos de Palma han visto cómo el Ayuntamiento les pone la calle patas arriba para renovar una red de agua y alcantarillado que llevaba más de 80 años sin tocarse.

Las obras, que se prolongarán durante toda la primavera, han arrancado esta semana y empresarios como Anunci, un italiano que regenta la Pizzeria Armonía con una terraza en medio de la calle que tendrá que retirar mientras duren estos trabajos, soportan con resignación.

«Ya me han informado de que a partir de este lunes, no tengo que poner la terraza. El restaurante que tengo es muy pequeñito y no puedo trabajar tampoco dentro. Entonces ahora me estoy organizando para ver si cierro y me voy de vacaciones, pero tampoco lo quiero hacer».

El problema es que, como el resto de empresarios, no sabe cuánto van a durar unos trabajos de renovación de pluviales y redes que se ejecutarán por tramos y que no están a salvo de las posibles incidencias que puedan suceder, sobre todo, por estar ubicada la calle en pleno centro histórico, en zona de notable riesgo arqueológico.

«No sé cuánto van a durar. Me han dicho que más de dos semanas en nuestro tramo de terraza, que para mí es una pérdida muy grande. Con los dos años de pandemia que ha habido, ahora van a cerrar estos meses toda la calle. Creo que se podría haber gestionado de otra manera».

Unas críticas que son generalizadas entre los comerciantes de esta calle, que lamentan que el gobierno municipal liderado por el alcalde socialista José Hila, no aprovechara los meses del estado de alarma, con los comercios cerrados, para ejecutarlas.

En principio, los trabajos de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillados (EMAYA) del Ayuntamiento de Palma durarán como mínimo tres meses y han arrancado en el cruce de esta calle con la San Miguel, hasta el número 19. Continuarán también durante tres semanas hasta el número 32 (desde mediados de marzo hasta principios de abril) y la última fase, entre los números 32 y la confluencia con La Rambla, se realizará durante el mes de abril, paralizándose las obras durante Semana Santa para el paso de cofradías.

La previsión es que todo esté acabado a finales de primavera, si todo marcha según el calendario previsto.