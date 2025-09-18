Cazan a un hombre y su hijo menor circulando en patinete y sin casco por la carretera de Sant Llorenç

Enésima imprudencia en las carreteras de Mallorca en esta semana. Un conductor ha grabado a un padre y a su hijo menor de edad circulando en el mismo patinete eléctrico y sin casco en el caso del joven por la carretera Son Servera-Sant Llorenç.

Se trata de hasta tres infracciones que comete este individuo, poniendo en peligro su vida y la de su hijo. En el vídeo al que ha tenido acceso OKBaleares, el hombre va circulando por el arcén de la carretera de manera impune mientras le van adelantando todos los coches.

Cabe recordar que circular sin casco en patinete es totalmente prohibido y no llevarlo conlleva una multa de 200 euros así como la inmovilización del vehículo, según la actual normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En el caso de que en el mismo patinete eléctrico vayan dos personas, la multa podría alcanzar los 100 euros, ya que se trata de un vehículo unipersonal y la normativa lo prohíbe por motivos de seguridad y estabilidad.

Además, la sanción puede ser aplicada a ambos ocupantes, y en algunas localidades podría variar o incluso llevar a la inmovilización del patinete si la falta se considera más grave.

En cuanto a circular con patinete eléctrico por carretera, esto incluye también vías interurbanas, autovías o autopistas, la DGT lo sanciona con 200 euros de multa.

En el caso de Palma, el Ayuntamiento multa con hasta 750 euros a los patinetes que no lleven casco ni tengan seguro. La nueva normativa, que entró en vigor el pasado mes de mayo de este año, tiene como objetivo combatir las actitudes y comportamientos incívicos, con el objetivo de hacer de Palma una ciudad segura, ordenada y respetuosa.

La normativa que fue aprobada con los votos de PP y Vox y el rechazo de la izquierda (PSOE, Més y Podemos).