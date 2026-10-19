Cazado un argentino en Menorca que robaba coches en el aeropuerto y clonaba sus matrículas para no ser pillado

La Policía Nacional ha detenido en el municipio de Mahón (Menorca) a un hombre de origen argentino por robar coches pertenecientes a empresas de alquiler en las inmediaciones del aeropuerto de la isla. El individuo, que logró hacerse con un botín de cuatro vehículos de renting y uno de propiedad particular, clonaba las matrículas para no ser pillado.

La investigación arrancó a raíz de un goteo constante de denuncias presentadas tanto en la Comisaría de Maó por la desaparición de los turismos, como en la Comisaría de Ciutadella de Menorca y el Puesto de la Guardia Civil de Es Mercadal por el robo de placas de matrícula. Ante este escenario, los investigadores desplegaron un complejo trabajo de rastreo para unir las piezas y reconstruir al detalle la maniobra del sospechoso.

Para entorpecer el trabajo de los agentes, esquivar los controles de seguridad y dificultar al máximo su localización, el arrestado recurría a la técnica conocida como «placas dobladas». Esta estratagema consistía en manipular e instalar en al menos dos de los coches robados las matrículas que previamente había sustraído a otros vehículos en diferentes puntos de la isla, buscando así pasar desapercibido mientras circulaba.

El avance de las pesquisas y la realización de minuciosos informes periciales resultaron absolutamente determinantes para demostrar de forma concluyente su autoría e implicación directa en cada uno de los hechos investigados. La contundencia de las pruebas reunidas por los agentes no dejó margen de duda sobre su responsabilidad en toda la secuencia criminal.

La rápida y efectiva intervención policial se ha saldado con un éxito total al lograr la recuperación íntegra de la totalidad de los bienes sustraídos: los cinco turismos y los dos juegos de placas de matrícula originales robadas. Tras realizar los trámites correspondientes, todos los vehículos y efectos intervenidos por las fuerzas de seguridad ya han sido entregados a sus legítimos propietarios.