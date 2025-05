Carol Prieur bailará en Palma ‘Preludio a la siesta de un fauno’

El Ciclo de Danza del Auditórium de Palma nos convoca el jueves 22 de mayo para asistir a un espectáculo singular de la danza contemporánea, en clave canadiense. Nada menos que la Compagnie Marie Chouinard, que se caracteriza por su empeño en desarrollar un repertorio radical, único, hasta el punto de considerarse hoy en día uno de los pilares de la danza. Marie Chouinard ha querido estar en la función de la sala magna y, de hecho, el martes 20 ofrecerá una rueda de prensa en el hall del Auditórium.

Chouinard, como bailarina, desarrolló su carrera, principalmente, bailando solos coreografiados por ella misma –hoy se la considera una autoridad- y en el año 1990 decidió crear su propia compañía, desarrollando una serie de trabajos que son reconocidos por la singularidad, fuerza y audacia de su lenguaje coreográfico. El año pasado entró en el Hall of Fame –salón de la fama- de la institución canadiense Dance Collection Danse.

La primera repercusión internacional de su trabajo tuvo lugar el año 1994, al presentar en el Festival de la Danza de Taipei su personal versión de dos célebres coreografías que asimismo a lo largo del tiempo han sido objeto de revisión por parte de destacados coreógrafos de fama mundial. Se trata de La Consagración de la Primavera, a partir de la música de Igor Stravinski, y Preludio a la Siesta de un Fauno con música de Claude Debussy. Estas dos coreografías estarán en el programa del 22 de mayo en el Auditórium.

La noticia a destacar es que la estrella de la Compagnie Marie Chouinard, la bailarina parisina Carol Prieur, interpretará el solo del Preludio de la Siesta de un Fauno, que abrirá velada, y participará asimismo en el papel de solista, al cierre de la misma, en La Consagración de la Primavera. Y entremedias podremos conocer tres pas de deux desarrollados entre el año 2005 y el 2020, a saber: Risas Llantos, Lascia Ch’lo Pianga’ y ¡Ay!

Después de un largo aprendizaje seguido en Francia, los EEUU, Canadá e India, y previa estancia en Winnipeg Contemporary Dancers, el año 1995 Carol Prieur ingresa en la Compagnie Marie Chouinard y de inmediato se produce un perfecto entendimiento entre las dos, hasta el punto que Marie Chouinard creará para ella varios solos entre los que destacan Humanitas y Étude poignante, además de trabajar mano a mano en Les 24 Preludes de Chopin con resultados espectaculares. El año 2003 fue premiada por su papel en ‘Cantique nº 1’ en el ‘Festival de Cine y Danza’ que se celebra en Toronto, lo que llevó a Chouinard a crear para Prieur Cantique nº 2 y Cantique nº 3. Chouinard es conocida por su capacidad para desarrollar trabajos en otras disciplinas como el video o las performances.

Esta fuerte complicidad entre ambas le ha ido muy bien a Carol Prieur que el año 2014 era declarada Bailarina del Año en Canadá. No en vano, esta parisina no ha dejado de prepararse todo estos años para alcanzar su propio lenguaje expresivo. Recomiendo que busquen vídeos de Carol Prieur. Son realmente espectaculares en cuanto a dominio del cuerpo y expresividad. Por eso mismo, el titular no puede ser otro: Prieur bailará en Palma el solo Preludio a la siesta de un Fauno. Y ahora un piropo al Ciclo de Danza.

El hecho que en la edición de 2025 han querido estar presentes Nacho Duato (el pasado mes de marzo) y Marie Chouinard (ahora mismo) dan cuenta del nivel y prestigio alcanzado por esta propuesta del Auditórium de Palma que viene a paliar la desaparición de la Gran Temporada de Ballet de Mallorca en el 2010 debido a la severa crisis económica de 2008.