Carmen Planas: «Es el momento de apostar por la formación para encontrar profesionales cualificados»

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), Carmen Planas, dio hace unos días la bienvenida al centenar de asistentes a la Jornada La Formació Professional: una oportunitat de futur?, organizada por la Escola Catòlica de les Illes Balears (ECIB) y la Cambra de Comerç de Mallorca en el salón de actos de la patronal balear. Planas aseguró que «es el momento de apostar por la formación, sin medidas simplistas, para encontrar profesionales cualificados para las empresas», informa la patronal en un comunicado.

El acto de bienvenida de la jornada contó con la presencia de la presidenta de la ECIB, Llúcia Salleras, el vicepresidente de la Cambra de Comerç, Josep Lluís Aguiló, y el director general de FP del Govern balear, Antoni Baos.

Durante la jornada diferentes profesionales del sector educativo trataron la nueva Ley de formación profesional, abordaron experiencias de éxito de centros escolares de FP, la financiación de los estudiantes y/o la FP en la escuela concertada. «Los expertos desvelarán las claves de hacia dónde pueden orientarse un importante número de jóvenes que quieren incorporarse de forma más rápida al mercado laboral, pero haciéndolo con la formación cualificada que mejor se adapte a su futuro profesional», manifestó la presidenta de CAEB.

En relación con la falta de personal que está afectando a todos los sectores en este inicio de temporada turística, Planas ha recordado que «es un problema que arrastramos desde hace años que se ha acrecentado durante la pandemia, pero que es común al conjunto de España y también en Europa. De hecho, si a nivel nacional la falta de personal se sitúa en un 0,7% sobre la oferta total del mercado laboral, la media europea roza el 3%. Es una situación especialmente complicada en Baleares, donde ya nos encontramos ante una temporada turística que ha arrancado de forma muy positiva, con cifras de 2019 o superiores».

La presidenta de la patronal añadió que «el problema de encontrar o incluso retener personal cualificado en nuestras Islas no puede descansar nuevamente en el empresario, que lleva dos años muy duros. No es un problema de aumento de salarios, ya que esta situación también afecta a puestos medio-altos con mayor remuneración. Es una realidad que no se soluciona con medidas simplistas que cargan todo el problema en el empresario».

Planas explicó que la pandemia provocó «la vuelta a sus destinos de origen de muchos trabajadores de la hostelería. Muchos no han vuelto porque han decidido cambiar de empleo, reinventarse o, simplemente, buscarlo en otros destinos con menos problemas, como por ejemplo el de acceso a la vivienda, uno de los graves inconvenientes que también padecemos en nuestro archipiélago. Desde las patronales pensamos que la solución está en dar a nuestros jóvenes las herramientas y estudios necesarios para que aspiren a mejores oportunidades y salarios; y también para los profesionales que quieren mejorar o actualizar sus conocimientos».

España, la mitad de alumnos de FP que Europa

En la actualidad sólo un 12% de alumnos en España están matriculados en FP, según datos del Ministerio de Educación, cuando la media de la Unión Europea es del 25% y Alemania, por ejemplo, llega al 40%. «Por tanto, tenemos que ser más exigentes en la especialización, en buscar las fórmulas para sacar provecho de las cualidades de las futuras generaciones. El objetivo no es otro que contar con futuros trabajadores adecuados, cualificados y bien especializados. Pongámonos manos a la obra: este problema no se resuelve ni con varitas mágicas, ni en tiempo récord… necesita de una profunda reflexión que debe partir desde los centros escolares y acaparar el sector educativo en su conjunto», concluyó Carmen Planas.