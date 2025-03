Un candidato de Armengol acusa al PSOE de “usar” la muerte de Antich para tapar la falta de regeneración

Un candidato del PSOE balear ha cargado duramente contra su propio partido por «usar» la imagen del ex presidente del Govern, Francesc Antich, que falleció el pasado mes de enero tras una larga enfermedad, con el objetivo de «azuzar y distraer a votantes descontentos que quieren una regeneración que no la hay».

Es la reflexión que ha hecho a través de la red social Bluesky Eli Gallardo, quien ocupó el número 16 en la lista electoral de Francina Armengol al Parlament en las pasadas elecciones autonómicas del 28 de mayo del 2023 y el número 9 en la lista al Ayuntamiento de Marratxí. Tras los comicios del 28-M, a Gallardo le tocaba entrar como diputado autonómico. Sin embargo, fue obligado a renunciar a su escaño para que entrase en su lugar Teresa Suárez, por lo que se convirtió en un díscolo dentro del partido.

Cabe mencionar que Gallardo también fue jefe de prensa del actual portavoz del PSOE balear y ex conseller de Turismo, Iago Negueruela, durante la legislatura 2015-2023 y jefe de gabinete del ex alcalde socialista de Marratxí, Miquel Cabot.

De esta manera, Gallardo ha manifestado que el PSOE está utilizando la muerte de Francesc Antich en beneficio político propio. «Coincidí con el ex presidente Antich en varios eventos y me chocaba que casi nadie se le acercaba a hablar, pasaba casi desapercibido, no sé si por voluntad propia, o porque la gente usa a otra gente», ha indicado el militante socialista.

Es más, Gallardo considera que sus compañeros de partido «le habían usado y ya no servía». «Tal vez por eso en actos internos de su partido poca gente le pedía consejo o le daba conversación. Ahora, ya muerto, sirve para azuzar y distraer a votantes descontentos que quieren regeneración y no la hay. Es muy triste», sentencia.

Homenaje a Francesc Antich

Cabe recordar que el pasado viernes el PSOE de Baleares celebró un homenaje a Xisco Antich para conmemorar su legado en la comunidad autónoma. Un acto al que asistieron el ex presidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero y la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

El homenaje se celebró en el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Palma y llevaba como lema Gracias, Xisco; «He hecho política consciente de que sin el pueblo no somos nadie». Se pronunciaron palabras ensalzando la labor de Antich y se emitieron vídeos en los que se recordaba al político socialista en su faceta como jefe del Ejecutivo autonómico.

El nostre estimat president Francesc Antich ens ha deixat un llegat inesborrable com a referent dels socialistes de les Illes Balears i més enllà. Home proper, lleial i pioner, va transformar la política balear amb una visió inclusiva i progressista. Sempre compromès amb el… pic.twitter.com/bjLWiQrfjO — PSIB-PSOE (@psibpsoe) January 2, 2025

Quién fue Xisco Antich

Nacido en Caracas en 1958, licenciado en Derecho y militante del Partido Socialista de las Islas Baleares, Francesc Antich fue alcalde de Algaida de 1991 a 1997, diputado en el Parlament de les Illes Balears y consejero insular de Medio Ambiente en el Consell Insular de Mallorca de 1995 a 1999, presidente del Govern balear de 1999 a 2003, diputado por Baleares en el Congreso de los Diputados de 2004 a 2007, presidente del Govern balear por segunda vez de 2007 a 2011, senador autonómico de 2011 a 2019 y presidente de la Autoridad Portuaria de 2020 a 2022.

Francesc Antich se convirtió en una figura clave en la política de las Illes Balears y en el desarrollo de su autonomía, siendo presidente del Govern en el momento en que, con la transferencia de la competencia de sanidad a la Comunidad, se culminó el desarrollo competencial previsto en el primer Estatuto de Autonomía, y siendo líder de la oposición en el momento en que se negoció y acordó su reforma, propiciando desde el diálogo y el consenso la aprobación por amplia mayoría del actual Estatuto en el año 2007.

Como presidente del Govern de les Illes Balears, afrontó los grandes retos del cambio de siglo en la comunidad, desde la modernización y la entrada en el euro, los inicios de la lucha contra el cambio climático, los avances en la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra la violencia hacia las mujeres con la creación del Instituto Balear de la Mujer, así como, en su segundo mandato, la reivindicación de una mejor financiación.

Fue distinguido en el año 2006 con la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, máxima distinción de esta comunidad, junto con sus cuatro predecesores en la presidencia del Govern, precisamente, por su «notable trascendencia» en el desarrollo de nuestra autonomía.

El fallecimiento de Francesc Antich i Oliver constituye un hecho de especial relevancia y motivo de luto para los ciudadanos de Baleares. Conscientes de lo que significa esta pérdida para nuestras islas, el Consell de Govern, en sesión de 3 de enero de 2025, decretó la declaración de luto oficial en el ámbito de la comunidad autónoma de Baleares durante tres días.