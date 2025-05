Cañadas sobre los Presupuestos: «Las bases y los cargos de Vox me dicen que no apruebe nada al PP»

La portavoz de Vox en el Parlamento balear, Manuela Cañadas, no ha tenido ningún inconveniente en afirmar este miércoles que se siente «un poco enfadada» por la marcha de las negociaciones con el Govern de Marga Prohens (PP) para los Presupuestos autonómicos de 2025, unas negociaciones que llevan alargándose en el tiempo más de lo que siempre ha defendido Cañadas que sería «lo deseable». Ahora añade más presión: «Las bases y los cargos de Vox me piden que no aprobemos nada con el PP»

La portavoz de Vox ha señalado que sigue negociando «y discrepando» en las conversaciones con el PP para sacar adelante los Presupuestos autonómicos y ha considerado complicado que se cierre un acuerdo para este viernes, señalando que aquello que siguen negociando son temas lingüísticos.

Manuela Cañadas, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, ha reconocido estar «un poquito enfadada» pero ha trasladado «un mensaje de tranquilidad».

«Es verdad que nos enfadamos y es verdad que las cosas cambian, pero todo puede llegar a buen puerto», ha dicho. Preguntada por si el acuerdo se había cerrado y después se ha roto, Cañadas no ha respondido pero ha afirmado que «esas cosas pasan».

«No se puede firmar con boli –el acuerdo–, se tiene que firmar con sangre, que les duela para que lo cumplan», ha dicho la portavoz, criticando que «con el PP nunca se sabe» y que en las negociaciones Vox «llegará hasta donde el PP quiera».

La portavoz ha asegurado que habrá próximos encuentros para seguir negociando y ha reiterado que su grupo parlamentario mantiene la mano tendida.

En esta línea, ha apuntado que Vox es consciente de que es el partido que gobierna el que determinará qué permite, aunque ha señalado que no quiere decir que la formación quede satisfecha.

«Las bases de Vox no quieren que se le apruebe nada al Partido Popular, pero entendemos que estamos en una posición en la que tenemos que ser responsables y que muchas veces que se aprueben cosas con la izquierda son peores para los ciudadanos que aprobarlas con nosotros hasta el punto donde el PP exige», ha expuesto.

Asimismo, ha asegurado que el grupo parlamentario tiene «muy claras» las líneas a nivel nacional y luego otros temas a nivel autonómico, como la lengua. Esta cuestión, que ha calificado de «peliaguda» es aquello que todavía siguen negociando en el marco de los presupuestos.

Sobre la cuestión lingüística, la portavoz de los de Abascal ha acusado al PP de «tener 17 discursos diferentes» y ha calificado al PP de Baleares como nacionalista, independentista y catalanista.