Cae Fognini en el primer día del Mallorca Championships

El Mallorca Championships presented by ecotrans Group vivió este domingo una jornada vibrante con el inicio del cuadro principal, una divertida actividad familiar y un gran ambiente en las gradas del Mallorca Country Club.

En el duelo más destacado del día, el cabeza de serie número 8, Daniel Altmaier, ha conseguido imponerse al veterano italiano Fabio Fognini en tres ajustadas mangas por 6-3, 3-6, 6-3. Con un tenis agresivo, repleto de subidas a la red, el alemán ha certificado su pase a segunda ronda entre los aplausos del público.

Antes, el serbio Laslo Djere había abierto la competición individual con un sólido triunfo por 6-4, 6-4 frente al chino Yunchaokete Bu, en un encuentro en el que impuso su mayor consistencia desde el fondo de pista.

En la competición de dobles, los españoles Jaume Munar y Pedro Martínez, invitados por la organización, han debutado con victoria tras imponerse por 6-4, 6-1 a los alemanes Justin Engel y Andreas Mies.

Este domingo también ha tenido lugar el tradicional Día de las Familias, una cita muy esperada que ha llenado las instalaciones del torneo de familias locales y visitantes. Con entrada gratuita para los menores de 12 años, la Fan Zone ha acogido durante todo el día actividades lúdicas, deportivas y muchas sorpresas, como la participación de jugadores ATP y la aparición de la mascota oficial del torneo, Champi.

Hoy lunes será el turno de dos de los tres españoles que compiten en el cuadro individual. A las 13:00 h, Pedro Martínez abrirá la acción en la pista central frente al talentoso y siempre imprevisible Corentin Moutet. No antes de las 15:30 h, el ídolo local Jaume Munar se medirá al sexto cabeza de serie, el canadiense Gabriel Diallo, reciente campeón del ATP 250 de ‘s-Hertogenbosch.

El partido de la sesión vespertina en la pista central enfrentará a dos de los jóvenes talentos más prometedores del circuito: el alemán Justin Engel y el estadounidense Learner Tien.

Orden de juego

Center Court (desde las 13:00 h)

– Pedro Martínez (ESP) vs Corentin Moutet (FRA)

– No antes de las 15:30 h – [6] Gabriel Diallo (CAN) vs Jaume Munar (ESP)

– No antes de las 18:00 h – Justin Engel (GER) vs Learner Tien (USA)

Grand Stand (desde las 12:00 h)

– [5] Alexandre Muller (FRA) vs Roman Safiullin

– No antes de las 13:00 h – Damir Dzmhur (BIH) vs Arthur Rindeknech (FRA)

– A continuación – Camilo Ugo Carabelli (ARG) vs [Q] Ethan Quinn (USA)