Altmaier-Fognini, partido estelar de hoy en el Mallorca Championships

La edición 2025 del Mallorca Championships presented by ecotrans Group arrancó ayer con la disputa de la primera jornada de la fase previa. Ocho encuentros inauguraron la competición en el Mallorca Country Club, marcados por un alto nivel de juego, la igualdad y la exigencia de la hierba.

Entre los duelos más destacados, Nishesh Basavareddy firmó una de las sorpresas al imponerse al quinto cabeza de serie, Botic van de Zandschulp, por 6‑4, 6‑7(5), 7‑5 tras más de tres horas y media de intensa batalla. Gran debut de los tres norteamericanos Aleksandar Kovacevic, Ethan Quinn y Brandon Holt que hicieron pleno metiéndose en la ronda final de la Qualy. Completaron el pase el checo Vit Kopriva, el argentino Mariano Navone, el sueco Elias Ymer y el veterano australiano Bernard Tomic.

Este domingo arranca oficialmente el cuadro principal, con varios partidos destacados. El broche llegará en la Pista Central, donde a partir de las 18:00h se medirán el alemán Daniel Altmaier, octavo cabeza de serie, y el carismático Fabio Fognini, wildcard del torneo.

Orden de juego – Domingo 22 de junio

CENTER COURT (Starts at 13:00)

– Q2 [4] Mariano Navone (ARG) vs Nishesh Basavareddy (USA)

– Not before 15:30 – Yunchaokete Bu (CHN) vs Laslo Djere (SRB)

– Not before 18:00 – [8] Daniel Altmaier (GER) vs [WC] Fabio Fognini (ITA)

GRANDSTAND (Starts at 12:00)

– Q2 – Brandon Holt (USA) vs Elias Ymer (SWE)

– After – Q2 – [2] Vit Kopriva (CZE) vs [7] Ethan Quinn (USA)

– After – R16 – [WC] Justin Engel (GER) / [WC] Andreas Mies (GER) vs [WC] Pedro Martínez (ESP) / [WC] Jaume Munar (ESP)

COURT 1 (Starts at 13:00)

– Q2 – [1] Aleksandar Kovacevic (USA) vs Bernard Tomic (AUS)

El domingo será también el Día de las Familias, con entrada gratuita para menores de 12 años. Las puertas se abrirán a las 11:00h, y la jornada arrancará a las 12:00h. Los asistentes podrán disfrutar de juegos y actividades junto a jugadores del circuito ATP, en un entorno familiar y cercano. Además, la Fan Zone contará con animación musical, talleres deportivos y propuestas lúdicas para todas las edades. La mascota Champi estará también disponible para encuentros y fotografías con los pequeños aficionados.