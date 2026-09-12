Un brutal accidente deja varios heridos y un vehículo volcado en plena calle Aragón de Palma

Aparatoso accidente de tráfico registrado este sábado en Palma y que ha dejado al menos a cuatro personas heridas de diversa consideración y ha obligado a cortar temporalmente la circulación en uno de los sentidos de la calle Aragón, una de las principales arterias de circulación de la capital balear.

El siniestro ha ocurrido alrededor de las 15.05 horas, a la altura del número 182 de esta vía, en dirección hacia el Pont d’Inca. Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos implicados ha terminado volcado sobre la calzada, generando momentos de gran nerviosismo y tensión.

En ese automóvil viajaba un matrimonio, cuyos integrantes han tenido que ser trasladados al Hospital Universitario Son Espases con pronóstico reservado. Además, otras personas, entre ellas un menor de edad, han resultado heridas de carácter leve, siendo asistidas ‘in situ’ por personal sanitario del Servicio de Atención Médico Urgente (SAMU-061) en el lugar del siniestro.

Siempre según las primeras hipótesis de la investigación, a cargo de la Unidad de Atestados de la Policía Local de Palma, el accidente se habría producido cuando un vehículo que circulaba por la zona realizó una maniobra para cambiar de carril después de encontrarse con otro automóvil detenido ante un semáforo en rojo y que se disponía a girar a la izquierda.

Las primeras pesquisas apuntan a que, durante esta maniobra, se produjo una colisión con el vehículo que permanecía detenido. Tras el impacto inicial, el automóvil habría perdido el control de su trayectoria, habría chocado contra otro vehículo que circulaba por la vía y finalmente habría acabado volcando en mitad de la calle Aragón.

La intervención de los servicios de emergencia obligó a interrumpir por completo el tráfico en sentido hacia Pont d’Inca mientras se atendía a los heridos y se trabajaba en la retirada de los vehículos implicados. La investigación continúa abierta para determinar con exactitud cómo se produjo este aparatoso accidente de tráfico en Palma.

El accidente ha generado una gran expectación en la zona al tratarse de una calle muy céntrica y transitada de la ciudad. Fueron muchos los vecinos y curiosos que se acercaron hasta el lugar para interesarse por lo ocurrido.