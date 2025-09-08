La Beata encandila a Mallorca de nuevo

En Santa Margalida, septiembre vuelve a vestirse de fervor y de fiesta. La procesión de la Beata, que cada año transforma al pueblo mallorquín en un escenario de devoción y teatralidad barroca, recorriendo sus calles en y la imagen serena de la Beata, que desde 1792 es la protagonista indiscutible de esta representación única en el Mediterráneo.

La procesión, que conmemora la figura de Sor Catalina Thomàs, única santa mallorquina y símbolo de pureza y humildad, es mucho más que un desfile religioso. Es un auto sacramental al aire libre.

Este año, la emoción se palpaba en cada rincón. La joven elegida para encarnar a la Beata avanzaba con la gracia propia de quien sabe que lleva sobre sí la mirada de toda una isla. Vestida con el hábito de monja, coronada de flores, corte de ángeles y labradores vestidos a la antigua usanza , convierten la procesión en rosario en mano y una expresión que era casi un rezo, la joven Beata, impertérrita parecía flotar sobre la multitud. Cerraba una larga fila de jóvenes vestidos de payés con algunas ideas más que interesantes mostrando también como se vestía en la clase bien situada del siglo XVIII.

Bien por los que investigan con rigor para lucir otras épocas que nos muestran la cercanía con el resto de Europa, en cuanto a estilo. Filas de jóvenes, bebés como infantes mostrando que sus padres quieren perpetuar esta fiesta popular en toda la isla y sobre entre los jóvenes que cantan a nuestra santa mallorquina ensalzando su gran amor y valentía, y su serenidad. A su paso, la devoción se mezclaba con el júbilo popular: vítores, lágrimas discretas de emoción y esa sensación de pertenencia a algo más grande que uno mismo.

Lo más vistoso es el baile saltarin de los demonios frente y muy cerca de la Beata, mientras observa impertérrita las danzas del diablo, con unas jarras de barro que acaban estrelladas en el piso de piedra y asfalto. Se rompen cada año cientos de jarras durante la procesión que congregó a miles de personas vestidas para ensalzar la memoria colectiva y la memoria festiva que nos invita a ser nosotros mismos.

Ver explotar una jarra a los pies de una dignidad que se manifiesta en el rostro de la santa y en los gestos serenísimos que marcan el signo de la Cruz con una cruz que parece flotar entre truenos, personas interesadas en proteger su buena jarra de barro y agua, creada en torno junto a otras cientos casi gemelas escondidas entre las faldas, los pantalones bombachos de los varones vestidos al ample.

No solo disfrutamos de una tradición en la que hemos participado desde niños, formando parte de esa belleza de otra época en la que se han unido un año más fe y esperanza, alegría y mucha diversión.

Además nuestro querido Ernesto Nogueira cerró una magnífica exposición dedicada al simbolismo y a todos los que son más que eso. La jarra, de la que emerge un demonio se multiplica por dos, tres hasta cuarenta veces adoptadas de la imaginación del artista.

Hubo más, pues disfrutamos de la fiesta desde un lugar privilegiado, la casa de Toni Serra, donde fuimos agasajados a la orilla del tiempo que en Santa Margalida ese día parece huir del temporal que debería llegar en breve. Tuve noche de calor húmedo, y calor humano, también mallorquín como todo lo que se vivió anoche. La señora de la casa nos sorprendió con lo mejor de nuestra gastronomía, no falto ni la ensaimada ni el tumbet, plato estrella de nuestros veranos de toda la vida.

Vi a la presidenta vestida de payesa señora siguiendo a la Santa a un paso de ella. Acompañada del presidente del Consell y parte de sus colaboradores o los miembros de la oposición todavía incómodos en su protocolar posición, cerrando el grupo. Pude ver a Pedro Vidal contentísimo. El año que viene, Dios mediante, buscaré mi vestido de payés para formar parte de esta familia en celebración. El cristiano aparece cuando ha de estar. Y anoche aparecieron muchos.