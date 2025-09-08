Muere un hombre corneado por un toro en las fiestas de Ubrique (Cádiz)

Un hombre ha fallecido este domingo en Ubrique (Cádiz) tras ser corneado por un toro durante la suelta del Toro del Gayumbo, celebrada en el marco de las fiestas del municipio, que ha decretado un día de luto oficial. La víctima es un hombre de 57 años vecino de Ubrique.

El suceso tuvo lugar sobre las 18:45 horas, durante la suelta del segundo astado. El hombre estaba encaramado a las rejas de una ventana y un toro castaño de nombre Mosquetero arremetió contra él, haciéndolo caer al suelo. El animal se volteó y lo corneó varias veces contra la pared de una vivienda de la calle San Ignacio. El hombre intentó librarse del toro, pero le fue imposible. La escena duró apenas 10 segundos.

El vecino fue trasladado al centro de salud de la localidad pero, pese a los intentos de reanimación, a las 20:15 horas se confirmó su muerte y se solicitó a la Guardia Civil la apertura del protocolo judicial.

El Toro del Gayumbo es una suelta de toros por las calles de Ubrique, organizada por la Peña Toro del Gayumbo, con dos reses (12:30 y 18:30 horas) y circuito vallado durante las fiestas de la Virgen de los Remedios.

El Ayuntamiento de Ubrique, de 16.400 habitantes, ha lamentado «profundamente» el incidente, al tiempo que ha trasladado su «más sincero pésame y solidaridad» a familiares y allegados de la víctima. Como muestra de duelo, el consistorio ha suspendido el espectáculo de fuegos artificiales previsto para la noche del domingo y ha anunciado que las banderas de los edificios públicos ondearán este lunes a media asta. El gobierno local ha pedido «comprensión, serenidad y colaboración» a los vecinos y visitantes, subrayando que la mejor forma de mostrar apoyo «es desde la prudencia y el respeto».

Por su parte, la empresa África Taurina S. L. y la Asociación Peña del Toro del Gayumbo, organizadores del evento, han emitido un comunicado conjunto en el que aseguran que la suelta contaba «con todas las medidas de seguridad y precauciones posibles para el desarrollo del festejo, en el que siempre se ha velado por la seguridad de participantes y espectadores». El fallecido era además socio de la peña organizadora, según han explicado desde la entidad, que ha dicho «compartir sinceramente el dolor de esta irreparable pérdida».