Muere Rick Davies, mítico cantante y fundador de la banda Supertramp

Rick Davies, el que fuera fundador y música de la mítica banda británica Supertramp, ha muerto a los 81 años, tal y como ha anunciado el grupo en su página web. Según el comunicado, falleció en su casa y rodeado de su familia después de padecer durante 10 años un cáncer de médula ósea que no ha podido superar.

La noticia no se ha conocido hasta la madrugada del domingo al lunes, cuando el grupo lo ha contado a todos sus seguidores con un comunicado. Nacido en Swindon, Inglaterra, en 1944, Davies comenzó su amor por la música gracias a las canciones de Gene Krupa, lo que le hizo meterse de lleno en el mundo del jazz, el blues y el rock and roll. Su unión con Roger Hodgson le llevó a ser la voz y el teclista de la banda, poniendo su sello a muchos de los grandes éxitos de la historia de la música.

Sus compañeros del grupo también destacan la forma de ser de su compañero fuera de los escenarios, donde aseguran que era conocido por «su calidez y resiliencia». Además, destacan el matrimonio que formó con su esposa Sue, con la que ha pasado cinco décadas a su lado y que le ha acompañado en los últimos años, en los que la enfermedad le ha impedido seguir con su carrera.

Tras tener que dejar las giras con Supertramp, Rick Davies no dejó los escenarios, aunque se subía de forma mucho más modesta con el grupo Ricky and the Rockets, alejado de las grandes giras y producciones. Esto le sirvió para seguir disfrutando, aunque de otra manera, de su gran pasión.

Por último, Supertramp quiere dejar claro que «la música y el legado de Rick siguen inspirando a muchos y demuestran que las grandes canciones nunca mueren, sino que perduran».

