La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ondeó una pequeña bandera de España con motivo del desfile militar de la Fiesta Nacional celebrado esta mañana en Madrid, algo que ni por asomo se le ocurriría hacer a la presidenta del Govern balear, la socialista Francina Armengol, que por cuestiones protocolarias estaba justo al lado de la presidenta madrileña que abanicaba con la señera española el rostro de la dirigente balear.

No es sólo que Armengol jamás vaya a enarbolar la bandera nacional, es que en línea con sus socios independentistas de Més y Podemos, nunca pronuncia España en sus discursos, ni en sus mensajes en redes sociales, ni tan siquiera el día de la Fiesta Nacional en este 12 de octubre.

«Un día para celebrar lo que une y mejora nuestra sociedad, para reivindicar la política que deja de lado el ruido y pone en el centro a las personas y los servicios públicos, la política que cohesiona fortaleciendo derechos sociales para que avancemos todos y todas, no sólo unos pocos», un mensaje sin referencia alguna al Día de la Hispanidad, ni menos aún a España, en línea con la dirección nacional de su partido que también hizo lo propio.

Un dia per celebrar el que uneix i millora la nostra societat, per reivindicar la política que deixa de banda el renou i posa en el centre les persones i els serveis públics, la política que cohesiona enfortint drets socials perquè avancem tots i totes, no sols uns pocs.

— Francina Armengol (@F_Armengol) October 12, 2022