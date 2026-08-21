«¡Ayuda!»: el grito de un niño solo de madrugada en el balcón de un cuarto piso que acaba con su abuela detenida en Palma

Una noche de angustia en un edificio de Palma terminó con la intervención de la Policía Nacional y la detención de una mujer acusada de dejar solo a su nieto de madrugada. Era aproximadamente la una de la madruada del pasado domingo cuando varias llamadas de vecinos al 091 alertaron de una situación que había provocado la alarma entre los residentes: un menor se encontraba solo en un balcón situado en un cuarto piso.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a varias personas en la vía pública mirando hacia el edificio y preocupadas por lo que estaba ocurriendo. La escena llevó a los policías a subir rápidamente hasta la cuarta planta para tratar de localizar al menor y comprobar su estado.

Una vez allí, los agentes accedieron al domicilio de una vecina. Desde ese punto, una de las policías consiguió comunicarse con el niño a través del balcón y comenzó a hablar con él para tranquilizarlo. El menor estaba nervioso y asustado y explicó a la agente que se encontraba solo dentro de la vivienda porque su abuela había salido para ir a buscar a un familiar. La situación se complicaba porque el niño aseguró que no podía abrir la puerta de la casa.

En medio de la angustia, el menor llegó a pedir a los policías que se quedaran con él. Una de las agentes continuó hablando con él para mantenerlo tranquilo y le pidió que se introdujera en el interior de la vivienda mientras sus compañeros realizaban las gestiones necesarias para poder acceder al domicilio.

Mientras uno de los agentes trataba de resolver el acceso al inmueble, otro policía comenzó a hablar con varias vecinas del edificio. Sus testimonios aportaron más detalles sobre lo ocurrido durante las horas anteriores. Según explicaron las residentes, alrededor de las 23:00 horas habían encontrado al niño gritando por el rellano del cuarto piso, con la puerta de su vivienda abierta.

La situación había generado tal preocupación que las vecinas decidieron llamar a la abuela para advertirle de lo que estaba sucediendo. Según su relato, la mujer apareció aproximadamente media hora después. Sin embargo, las vecinas manifestaron que la abuela habría reaccionado molesta por haber sido avisada, antes de coger al menor y entrar nuevamente en el domicilio.

Posteriormente, una de las vecinas volvió a escuchar los gritos del niño y sus peticiones de ayuda. Ante la preocupación por el estado del menor, decidió quedarse hablando con él para tranquilizarlo mientras esperaba la llegada de la Policía Nacional.

Cuando los agentes ya se encontraban interviniendo, la abuela apareció nuevamente. Según informó a los policías, había salido a realizar unas compras y sostuvo que había dejado al niño solo durante unos diez minutos. La versión ofrecida por la mujer contrastaba con la situación que los agentes encontraron al llegar al inmueble y con los testimonios recabados entre las vecinas, que habían alertado previamente de los gritos del menor.

Los policías consiguieron finalmente contactar con la madre del niño, que en ese momento se encontraba trabajando. Tras realizar las gestiones oportunas, otro familiar se hizo cargo del menor. La intervención policial terminó con la detención de la abuela como presunta autora de un delito de abandono de menor.