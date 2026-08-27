Asombro en Palma: una mujer pasea a su cuervo adiestrado por el centro y deja sorprendidos a los viandantes

Una escena tan inusual como deslumbrante ha dejado perplejos a los vecinos de Palma en los últimos días. Lo que parecía un paseo matutino cualquieras e transformó en un espectáculo deslumbrante cuando una mujer fue captada caminando por las calles de la ciudad en compañía de un cuervo perfectamente adiestrado.

El llamativo episodio tuvo lugar concretamente en la icónica plaza de Sant Francesc, un rincón idílico del caso antiguo que se convirtió en el escenario de esta curiosa exhibición. Allí, la protagonista fue grabada mientras avanzaba con el animal totalmente suelto. Sin correas ni ataduras, el pájaro revoloteaba libremente por el entorno, pero manteniendo en todo momento una conexión impecable con su dueña, sin despistarse ni perderla de vista ni un solo segundo.

Tal y como se aprecia con claridad en las imágenes del vídeo al que ha tenido acceso este periódico, la confianza que la mujer deposita en su ave es absoluta. El cuervo va siguiendo sus pasos desde el aire, planeando a corta distancia. Sin embargo, en cuanto ella realiza un simple gesto y alza el brazo, el animal acude de inmediato a su llamada y regresa obediente a posarse junto a ella.

Como era de esperar, la estampa no pasó desapercibida para quienes transitaban por la zona. El momento captó con fuerza la atención de un viandante que justo cruzaba la plaza en ese instante. Al tropezarse con la escena, el hombre detuvo el paso y se quedó mirando fijamente durante varios segundos, totalmente impresionado e incrédulo ante la destreza y la complicidad que acababa de presenciar en medio de la vía pública.

Se trata de una estampa verdaderamente poco habitual en la rutina diaria de la capital balear. La insólita estampa captó por completo la atención del público, despertó el estupor vecinal y terminó dejando una imagen tan impactante como inolvidable para el recuerdo de la ciudad.