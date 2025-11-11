Arte, alta cocina y solidaridad se dan cita en SchwaigArt en Palma

Un año más no escatimaron esfuerzos para que la noche fuera un sueño para todos, en especial para aquellos que con sensibilidad y generosamente premian el esfuerzo que los organizadores se imponen a sí mismos, por solidaridad. El restaurante Schwaiger Xino’s de Palma acogió una velada extraordinaria que fusionó artes plásticas, gastronomía de alta cocina y música en directo con fines benéficos.

Para celebrar la X edición del evento SchwaigArt se reunieron a manteles cerca de un centenar de personas que se dieron cita para disfrutar de la nueva instalación Muchedumbre del escultor Ernesto Rodríguez Nogueira, que ocupaba parte de la terraza y se adentraba en el restaurante colonizando cada espacio; por imperceptible que fuera ahí estaba la obra de este mallorquín de origen cubano que no deja de ser una mezcla perfecta.

La obra combinó, como si de una fusión se tratara, un menú degustación de autor especialmente concebido para la ocasión y una rifa benéfica a favor de la Fundación RANA, dedicada a la prevención del abuso infantil. La noche aunó arte, alta cocina y solidaridad en un ambiente vibrante, demostrando una vez más el impacto cultural y social de este proyecto único en Mallorca.

Un oasis de arte y gastronomía solidaria en el extrarradio de Palma desde donde se divisa a la perfección nuestro magnífico y sugerente, y sin embargo nos cuesta ir, campo del Real Mallorca. Los mallorquines solemos ser reacios a que nos guste lo nuestro y mucho menos a demostrarlo si es que nos gusta. Presumimos de isla, de comida y de dinero. Sin embargo, los otros mallorquines, aquellos que han elegido esta tierra como su casa, no disimulan su amor infinito por la isla y lo más importante, no disimulan sus ganas de aportar en cada una de las subastas festivas a las que acuden. Es parte de nuestro carácter forjado siglo tras siglo y no todo en él es malo.

En fin, la décima edición de SchwaigArt consolidó su reputación como cita imprescindible en el calendario social y cultural de Mallorca, combinando las disciplinas artísticas y culinarias en una noche inolvidable. El evento, presentado por el periodista Carlos Durán, comenzó con una recepción-cóctel en las terrazas del restaurante, donde los asistentes pudieron recorrer la exhibición de esculturas de Ernesto Rodríguez y también entre las mesas del comedor. En esas mesas se sentó gente muy distinguida.

En esta ocasión, Rodríguez sorprendió al público con su instalación interactiva Muchedumbre, una obra que combina decenas de pequeñas figuras con juegos de luces, música electrónica y efectos especiales. La ambientación sonora estuvo a cargo del DJ Xiki Lozano, cuya cuidada selección de música electrónica en vivo potenció el diálogo entre las esculturas y el espacio, sumergiendo a los invitados en una atmósfera artística envolvente.

Tras el cóctel de bienvenida, 70 comensales ocuparon las mesas para disfrutar de la experiencia gastronómica diseñada para la velada. Fiel al espíritu de SchwaigArt, el chef Stephan Brunner creó un menú degustación audaz y sofisticado, concebido específicamente para maridar con las obras expuestas. Platos innovadores y llenos de creatividad desfilaron desde la cocina hasta la sala, donde la jefa de sala Cristina Pérez y el equipo del restaurante se aseguraron de que el servicio fuera exquisito.

Esta complicidad entre artistas y chefs logró crear una atmósfera única, en la que arte y sabor se combinaron con maestría alrededor de cada mesa.

Rifa benéfica: arte y regalos por una buena causa

Finalizada la cena, llegó uno de los momentos más esperados de la noche: la rifa benéfica en favor de la Fundación RANA. Con mucha complicidad y buen humor, Carlos Durán asumió el rol de maestro de ceremonias del sorteo solidario. Durante la propia cena, el artista Ernesto Rodríguez y voluntarios de RANA habían recorrido mesa por mesa ofreciendo los boletos de la rifa, recibiendo un apoyo entusiasta por parte de los comensales.

En total, se lograron recaudar 2.040 euros, que serán destinados íntegramente a apoyar los programas educativos y terapéuticos de Fundación RANA en su lucha contra el abuso sexual infantil. RANA, que celebra este año su vigésimo aniversario, lleva 20 años luchando contra el abuso infantil en Baleares, mediante talleres de prevención para niños, formación a educadores y personal sanitario, y atención psicológica a las víctimas.

La presidenta de RANA, presente en el evento, agradeció emocionada la solidaridad de todos los participantes. No era para menos, ha dedicado su vida a que esta fundación tan necesaria siga adelante. Cada ayuda es recibida con la máxima ilusión, cada ayuda tiene un destino concreto del que se informa.

La presidenta de RANA, presente en el evento, agradeció emocionada la solidaridad de todos los participantes. No era para menos, ha dedicado su vida a que esta fundación tan necesaria siga adelante. Cada ayuda es recibida con la máxima ilusión, cada ayuda tiene un destino concreto del que se informa.