Arrasate lo tiene claro con Raíllo: «Ya lo conocéis»

«El viernes nos preocupamos todos, pero hablé con él tras la intervención y estaba optimista», reveló Arrasate, esbozando una sonrisa ante el micrófono. «Hoy ha sido su primer entrenamiento con la máscara. Habrá que evaluar los riesgos, pero si es por él, para adelante. Ya le conocéis: siempre da un paso al frente. Metería la cabeza en una lavadora si hace falta para estar».

Raíllo entrenó con máscara, pero con normalidad, y aspira a la titularidad en una zaga que necesita su experiencia para blindar el fortín de Son Moix. Arrasate no ocultó la complejidad de la decisión: «Hay que ser prudentes, pero su compromiso es admirable. El grupo lo respeta y él motiva a todos».

Junto a Raíllo, la enfermería ofrece buenas nuevas: Leo Román regresa tras mes y medio lesionado, acortando plazos con un esfuerzo «excepcional», según el técnico. «Bergström ha estado correcto, pero Leo ha trabajado como un animal. Mañana decidimos en conjunto», apuntó, dejando en el aire si el titular habitual recuperará el arco. Toni Lato, también recuperado de su dolencia en Copa, completa el trío de retornos, fortaleciendo un Mallorca que suma dos empates consecutivos y ansía tres puntos para impulsarse en la tabla media.

Más allá de las lesiones, Arrasate dedicó elogios al rival ilicitano, dirigido por su compatriota Éder Sarabia. «El Elche es un equipo de autor, con muchísimo mérito. Para el espectador neutral, es ameno y divertido: presión alta, transiciones rápidas y una idea clara. Sarabia potencia a sus jugadores en un ecosistema perfecto. No se sienten presionados y tienen variantes para todo».

El vasco alertó de su ofensiva: «Tienen gol en todas las líneas, pero en casa somos el Mallorca. Jugamos en Son Moix y tenemos mucho que decir desde el minuto uno. Llevamos empates de más; ganar mañana cambiaría el sabor de todo». «Dentro de una semana, puedo estar sonriendo o con la ceja como Ancelotti», añadió el técnico, bromeando.

Arrasate, que descartó rotaciones drásticas pese al calendario navideño, tocó otros temas candentes. Sobre Dani Rodríguez, el mediapunta canario castigado por críticas pasadas, admitió: «Es lógico que busque salida; quiere acabar su carrera jugando. Entrena bien, pero entendemos su situación».