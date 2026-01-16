Arrasate lo confirma: Raíllo, convocado ante el Athletic

Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, confirmó hoy en la rueda de prensa previa que Antonio Raíllo, que sufrió una luxación de hombro la pasada semana, está en la convocatoria para enfrentarse mañana al Athletic, aunque también adelantó que ve «muy difícil» que pueda jugar. «Él quiere estar y aportar y viene con nosotros, decidiremos antes del partido». Por otro lado también está convocado el francés Kalumba, recién fichado, «para que entre en dinámica de grupo».

«Estamos con ganas de que llegue el partido de mañana, tenemos la primera oportunidad de mejorar el comienzo de año tan malo que hemos tenido», dijo el entrenad9r, que admitió que «el domingo fue un día duro, pero estoy con ganas y con energía. Mi foco está puesto en cómo podemos ganar al Athletic y ahora estoy expectante por el nivel que puede dar el equipo».

Sobre las protestas de la afición explicó que «el otro día la gente mostró su descontento y lo entiendo. Cuando llegas a esta situación eres consciente de lo que pasa y espero que sea un punto de inflexión para que demos algo más, y seguro que la afición lo va a entender. Hemos hecho una primera vuelta de 18 puntos que es muy mala y entiendo que debemos apeguchar y sobre todo de lo que se trata no es de hablar, sino de actuar».

Nos toca a nosotros 👊🏻 pic.twitter.com/yOBQ8iWkDr — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) January 16, 2026

«El athletic está vivo en las tres competiciones. Es verdad que no han hecho la primera vuelta que ellos desearían, pero espero un equipo peligroso que nos va a imponer un ritmo alto y que intentarán ganarnos por todos los medios», dijo sobre el rival antes de insistir sobre la realidad del propio Mallorca: «Sólo llevamos dos partidos de 2026, nos tiene que servir lo que pasó el año pasado. Lo que vale es cuando pita el árbitro y eso será mañana a las 16.15».

Finalmente, en cuanto al recién llegado Kalumba, dijo que «tiene buenas condiciones. Es un jugador joven, con talento. Es una buena opción de mercado, pero es difícil que nos dé ese rendimiento inmediato que buscamos».