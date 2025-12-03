Archange Izaw-Bolavie, nuevo fichaje del Palmer Basket

Archange Izaw-Bolavie llega al Palmer Basket Mallorca Palma en calidad de cedido por el Baxi Manresa de la ACB. El interior de 24 años se incorpora a la disciplina balear para lo que resta de temporada. El pívot de 2,10 m aterriza en la isla para contribuir al grupo con sus superlativas condiciones en las cercanías del aro.

El internacional con la selección de Bélgica ha debutado esta temporada con el cuadro catalán en la máxima categoría del baloncesto español. El refuerzo del Palmer Basket ha disputado cuatro encuentros en el presente curso en la división de oro. El joven jugador protagonizó una campaña destacada en el Spirou Basket de Charleroi antes de emprender su aventura en España.

Izaw-Bolavie lució unas estadísticas notables en la BNXT (Campeonato de Bélgica y los Países Bajos). El belga aportó 6,4 puntos y se apoderó de 4,6 rebotes de media por enfrentamiento en una liga muy competitiva. El baloncestista posee una trayectoria significativa en competiciones continentales. El interior jugó 14 envites en la FIBA Europe Cup 2024/25 en las filas del Spirou Basket. El ‘cinco’ sumó 3 puntos y capturó 3,6 rebotes por duelo.

Archange Izaw-Bolavie empezó su viaje en este deporte en las categorías de formación del Brussels Basketball. La perseverancia del nuevo integrante del bloque isleño, su evolución en el juego y su extraordinario porvenir le permitieron estrenarse en el baloncesto profesional en el conjunto capitalino. Además, en el equipo donde se moldeó como baloncestista, disfrutó de su primer partido en una cita europea de clubes.

El pívot es internacional en el combinado belga. Archange Izaw-Bolavie defiende la camiseta de la selección absoluta. En estas ventanas FIBA, el ‘cinco’ ha convertido 4 puntos y ha asegurado 5 rebotes en el compromiso que ha enfrentado a su país contra Francia. Esta noche, la plantilla de Bélgica se mide a Hungría en un choque relevante para asistir al próximo Campeonato del Mundo.