Aplazado el estreno de la tercera ronda de la Dragon Winter Series

El estreno de la tercera ronda de la IX Puerto Portals Dragon Winter Series se ha aplazado a este sábado debido al fuerte viento que se ha registrado en la Bahía de Palma. Un total de 34 embarcaciones de la clase Dragon se han dado cita en la línea de salida para participar en la competición. Tres embarcaciones han llegado muy igualadas a esta ronda final de la IX Puerto Portals Dragon Winter Series.

El Comité ha llegado al campo de regatas poco antes de las 11.00 de la mañana y en ese momento soplaba un viento del suroeste de 8 nudos con olas de metro y medio. La intención era poder completar alguna manga lo antes posible porque la previsión meteorológica apuntaba a que las condiciones iban a empeorar a la largo de la jornada.

Finalmente, se ha cumplido el parte y, sobre las 13.00 horas, ha llegado un frente con fuertes olas y rachas de viento de entre 28 y 30 nudos. Ante esta situación, el Comité de Regatas ha decidido anular todas las pruebas y que la flota pusiera rumbo a puerto por seguridad.

La competición se retomará hoy, pero la predicción del tiempo no es demasiado prometedora. La llegada de la borrasca Ingrid a Mallorca ha traído inestabilidad meteorológica y para mañana también están previstos fuertes vientos y podría aparecer la lluvia.

Tres embarcaciones han llegado muy igualadas a esta ronda final de la IX Puerto Portals Dragon Winter Series. Los favoritos a llevarse la victoria son el Gingko Racing de Jan Eckert, el suizo Jupiter, de Ben Kolff, y el portugués Easy, de Michael Zankel, que ocupan la primera, segunda y tercera posición de la clasificación general, respectivamente.