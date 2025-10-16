El antisemitismo del PSOE: llevó en listas a un abogado para quien los ‘xuetes’ son «bestias inhumanas»

El PSOE de Mallorca llevó en sus listas al Ayuntamiento de Manacor a un abogado que defiende abiertamente que los xuetes, los descendientes de los judíos mallorquines conversos al cristianismo en el siglo XIV, son «bestias inhumanas» y los acusa de «defender sistemáticamente un genocidio» en Palestina.

Se trata de Alberto García Carpallo, un abogado penalista y experto en derecho penitenciario que no tiene reparo en mostrar su antisemitismo en redes sociales y atacar ferozmente a la comunidad judía de la isla con la excusa del conflicto palestino-israelí.

«En Mallorca, el genocidio en Gaza ha servido para una cosa, para mostrar la miseria moral del 90% de los xuetes mallorquines, que se han dedicado a defender sistemáticamente un genocidio y han demostrado que son bestias inhumanas», manifiesta sin pudor.

Alberto García fue el número 8 en las listas al Ayuntamiento de Manacor en el año 2007. Los socialistas consiguieron un total de 2.033 votos y tres concejales, por lo que Carpallo se quedó sin cargo municipal. Como abogado fue defensor en el ‘caso Cursach’ de Teo Gijón, hermano del ex diputado del PP Álvaro Gijón.

La publicación en X (antiguo Twitter) ha causado gran indignación a muchos usuarios que no han dudado en echarle en cara el comentario y tildarlo de «desafortunado». Él, sin embargo, se ha dedicado a responderles tachándoles de «sionazis», «malnacidos» y ratas».

A Mallorca, el genocidi de Gaza ens ha servit per una cosa: per fer palesa la misèria moral del 90% dels xuetes mallorquins, que s’han dedicat a defensar sistemàticament un genocidi i han mostrat que són bèsties inhumanes — Alberto García (@garciacarpallo) October 14, 2025

Para Laura Miró Bonnín, doctora en Historia y experta en investigación y difusión del pasado judío, converso y xueta de Mallorca, ha asegurado en unas declaraciones a OKBALEARES que «en los últimos meses ha avanzado mucho el antisemitismo y se nos está señalando a los xuetes sin que absolutamente nadie lo esté parando y denunciando»

¿Qué son los ‘xuetes’?

El término ‘xueta’ se documenta por primera vez en 1668 hace referencia a los descendientes de una parte de los judíos mallorquines que se convirtieron al cristianismo dentro del plan de la Inquisición de erradicar la población judía en la isla. A lo largo de la historia, se ha conservado la conciencia colectiva de su origen al haber sido históricamente estigmatizados y segregados.

Se calcula que hay entre 18.000 y 20.000 personas en Mallorca que son portadoras de alguno de los apellidos considerados ‘xuetes’ como Aguiló, Bonnín, Cortés, Fortesa, Fuster, Martí, Miró, Picó, Piña, Pomar, Segura, Tarongí, Valentín, Valleriola y Valls.

‘Sa Cremadissa’

El 6 de mayo de 1691 tuvo lugar en Palma un auto de fe llamado Sa Cremadissa, en el que fueron condenados unos 80 descendientes de judíos conversos, de los cuales 37 murieron en el garrote y tres, Rafel Valls, Catalina Tarongí, y su hermano, Rafel Benet Tarongí, fueron quemados vivos por no querer renegar de su fe judía.

Este episodio es recordado cada año por el Ayuntamiento de Palma y la Comunidad Judía de Baleares. En el último, celebrado en mayo de 2025, la presidenta del Govern, Marga Prohens, lamentó el «estigma» hacia los xuetes «se prolongó durante generaciones hasta prácticamente llegar al día de hoy».

«Los descendientes de los condenados, portadores de los llamados 15 apellidos xuetes sufrieron persecución, discriminación, falta de libertades, mofa y escarnio», recordó la mandataria balear del PP.

Además, considera que «desde Baleares se tiene una deuda con ellos, de reconocimiento y reparación».