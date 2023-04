El alcalde socialista José Hila se pone de perfil y no exigirá a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) que amplíe la actual concesión prorrogada por tres años al Real Club Náutico de Palma (RCNP), tal y como contemplaba una moción del Grupo Municipal de Vox que en la jornada de este jueves fue presentada en la Comisión de Servicios a la Ciudadanía previa al pleno.

El PSOE se limitó a poner sobre la mesa una propuesta transaccional que fue aprobada por unanimidad, idéntica a la rubricada en julio del año pasado, en la que el Ayuntamiento de Palma sólo «reitera su apoyo al Real Club Náutico de Palma para que continúe ejerciendo su actividad en las instalaciones actuales».

Una propuesta sin compromiso alguno, pese a que desde entonces la situación del RCNP no ha hecho más que agravarse, como así lo puso de manifiesto la concentración de más de 2.000 personas que el pasado fin de semana exigieron a Govern balear y a la APB que ofrezca una solución a la continuidad de la actividad deportiva de la entidad.

Por ello, en la propuesta original de Vox, que no salió adelante por el rechazo de los socialistas y sus socios independentistas de Més y Podemos, no sólo el Pleno del Ayuntamiento de Palma instaba al equipo de gobierno a dar apoyo al Real Club Náutico de Palma, sino a solicitar a la APB «la ampliación del plazo de concesión que permita la continuidad de las actividades del Real Club Náutico de Palma». Un paso que no está dispuesto a dar un alcalde también ha optado por ponerse de perfil en esta cuestión.

Y ello pese a lo que se juega la ciudad en este asunto. Como esta misma semana advertía la patronal CAEB, el posible cierre del RCNP «sería un varapalo no sólo para la imagen de Palma, sino también desde el punto de vista económico». Cientos de empresas de Palma, y en general de toda Mallorca, se verían gravemente afectadas al igual que todos los establecimientos de la zona que sufrirían las consecuencias, ya que es un motor, además de deportivo, económico para la ciudad.

Pese a conocer que la desaparición del RCNP, si se agota la prórroga provisional de tres años, y la APB continúa negándose a tramitar el expediente de ampliación de plazo de la concesión que tiene esta entidad sin ánimo de lucro que gestiona en el puerto de Palma desde 1948, tendría nefastas consecuencias para la capital balear, el alcalde rechaza cualquier intervención en este conflicto.

Hay que recordar que la concesión al RCNP caducó el pasado 31 de diciembre y la APB le otorgó una ocupación temporal por un periodo máximo de tres años, que se renueva anualmente. De ahí que el futuro de la entidad sea, en estos momentos, más que incierto.

Ante este preocupante panorama que parece que no va a tener una solución a corto plazo, las diferentes patronales integradas en CAEB dieron esta semana su apoyo a lo expresado durante la manifestación del pasado fin de semana bajo el lema Salvemos el RCNP y que contó con la participación de clubes náuticos de toda la Isla, deportistas y empresarios relacionados con el sector náutico.