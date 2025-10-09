El alcalde Martínez coge la pala para poner la primera piedra del casal de barrio de Génova

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, coge la pala para poner la primera piedra del casal de barrio de Génova en Palma, cuyas obras cuentan con un presupuesto de 2,6 millones de euros, en un acto simbólico en el que también ha participado el presidente de la asociación de vecinos, Gaspar Puyol.

Martínez ha agradecido expresamente el trabajo realizado por las entidades vecinales, la empresa constructora y los equipos técnicos implicados en el proyecto y ha destacado que el Casal es una instalación necesaria y que llevaba dos décadas siendo «muy demandada» por los vecinos del barrio.

El alcalde ha explicado que después de varias licitaciones se ha conseguido el equipo necesario y la inversión de 2,6 millones de euros y ha añadido que las «modernas» instalaciones contarán con «todo lo necesario». En concreto, habrá biblioteca, el local para la asociación de vecinos, local para la asociación de Gent Gran y diferentes aulas polivalentes.

La ejecución de este proyecto se remonta a 2017, cuando el anterior gobierno municipal presidido por el ex alcalde socialista José Hila convocó un concurso de ideas para su construcción, si bien posteriormente no pudo materializarse sobre el terreno por la falta de interés de las empresas ante el escaso importe ofertado, tras el encarecimiento de los materiales de construcción y de los precios de la energía.

Por ello, Martínez ha descrito esta actuación como «histórica» y la ha catalogado dentro de una serie de compromisos que se han ido cumpliendo, como las escoletas de Son Lledó y Son Gibert, la adquisición de la finca de Son Quint y el futuro instituto de Son Ferriol.

«Siempre hemos tenido claro que se iba a cumplir», ha asegurado Martínez. Las obras ya han comenzado y se espera que tengan una duración de 12 meses. El alcalde ha finalizado felicitando a todos los implicados en el proyecto.

Puyol ha agradecido el compromiso del alcalde que «prometió» que la construcción se llevaría a cabo este año. También ha agradecido la paciencia de los vecinos en relación al ruido de la obra.

Se trata de un equipamiento de unos 500 metros cuadrados que se ubicará en la céntrica plaza de Sant Salvador y la construcción quedará al lado del espacio actual de juegos infantiles, formando un conjunto unitario que recogerá diferentes funciones y actividades de gente de diferente edad.

El proyecto ejecutivo prevé aprovechar el desnivel de la parcela para crear dos patios, uno en la parte posterior y el otro en la planta inferior. Así, no se perderá el espacio de la plaza y el equipamiento tendrá dos accesos.