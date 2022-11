La reforma del Paseo Marítimo y la implantación del tranvía traerán consigo la eliminación de 5.000 plazas de aparcamientos en Palma, y a juicio del presidente y candidato del PP a la Alcaldía de la capital balear, Jaime Martínez, ambos proyectos del gobierno municipal de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos supondrán «la puntilla a la movilidad». En rueda de prensa, el dirigente popular fue tajante: «El PP quiere 240 millones de euros, pero para la movilidad. El tranvía así y ahora no. Consideramos que es la puntilla al caos de la movilidad que ha creado el alcalde de Palma».

Un primer edil socialista que el otro día dijo que la movilidad en la capital balear pasa por dejar el coche en casa, algo que Martínez negó.

«La movilidad de Palma pasa por tener un transporte público de calidad, suficiente y políticas de movilidad planificadas, porque si no, lo siguiente, será que el alcalde nos expropie a todos los coches», advirtió Martínez.

A esta realidad hay que unir la falta de aparcamientos que ya existe en la actualidad en Palma y que en estos momentos, según las cifras del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) aprobado por el gobierno municipal, se sitúa en torno a las 15.000 plazas.

Dicha cifra, con el proyecto de restricción del tráfico rodado y de reurbanización del Paseo Marítimo y del tranvía, se incrementará en 5.000 más, sin que el alcalde Hila ofrezca solución alguna más que la improvisación contante.

«Este tranvía sería la puntilla», subrayó Martínez, que insistió en la necesidad de «apostar por una movilidad más sostenible y, antes de pensar en tranvías, debemos de mejorar la EMT. La cuestión no es tranvía sí o no, sino que esta infraestructura que vale 240 millones de euros debería de mejorar Palma, pero no es así porque, entre otras cuestiones, eliminará arboles, plantará catenarias barrio por barrio e irá eliminando aparcamientos», relató el dirigente popular.

Por ello, y antes de hacer «proyectos faraónicos y electoralistas» como el del tranvía, Martínez abogó por «electrificar la flota de la EMT y que sea una prioridad». «Cuando comparamos el autobús con el tranvía, vemos que el bus no elimina aparcamientos y el tranvía sí; el bus no necesita catenarias como el tranvía; el bus llega en 15 minutos al aeropuerto, el tranvía 40; el bus en 18 minutos puede llegar a Playa de Palma, y el tranvía 25; el bus no elimina carriles de circulación, ni en Avenidas ni en ningún lado, pero el tranvía si», enumeró el candidato del PP a la Alcaldía.

Además, hay que tener en cuenta que faltan informes técnicos y los que existen dejan claro que el proyecto del tranvía adolece de muchas carencias y los problemas que generará. Entre ellos, un colapso en las Avenidas donde se pasará de tres carriles para coches y dos para los autobuses, a un carril para el coche y otro para el autobús, lo que además dificultará el acceso a la zona centro desde las Avenidas y castigará al Mercado del Olivar.

En estos momentos, no hay estudio de movilidad sobre las consecuencias que tendrá este nuevo transporte público, ni informes de recursos hídricos pese a que el tranvía pasa por dos torrentes, Na Barbarà y Torrent Gros, además de que eliminará todo el arbolado de Avenidas incluyendo ejemplares centenarios.