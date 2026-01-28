Menuda imagen la que nos ha llegado de la Ejecutiva Federal del PSOE, bajo palio, guardando un minuto de silencio por las víctimas de Adamuz.

El palio al que me refiero es el insultante eslogan que viene presidiendo la foto: Ahora Más (PSOE) Que Nunca. El palio, para dejarlo claro, es aquello bajo lo cual se lleva procesionalmente algo, digamos relevante.

Digo relevante cuando en realidad es la muestra propagandística de un deseo compulsivo de continuar en el poder, si no directamente perpetuarse en él. Una completa anomalía, teniendo en cuenta la tensa acumulación de escándalos que sumen en la vergüenza ajena al conjunto de la ciudadanía, salvo quienes han preferido abrazarse a una extrema izquierda, polarizada, en lugar de mirar con ojos críticos la permanente recesión del país.

Pero vaya palio. Quieto en la pared y rotulando una hiriente sucesión de cinco palabras que desentonan y son en sí mismas una irónica paradoja. Vaya por delante que lo de irónica paradoja aquí es una burla del destino.

Una gestión socialista-comunista, en definitiva la no-gestión, con resultado de víctimas mortales, pero que un determinado sector del electorado opta a pies juntillas por mirar hacia otro lado, porque podría llegar la derecha.

Estos rótulos-consignas nacidos en la cúpula del partido acto seguido pasan a ser dogma de fe en las secretarías regionales. Así pues, en nada veremos en la calle Miracle de Palma el cartelón rezando: Ara Més (PSIB) Que Mai y todos a contar trolas tralará, o sea, sin sentido; restando importancia a lo que se considere contrario a los intereses del clan. En una democracia madura, es decir, conformada por ciudadanos libres, viendo la que está cayendo, ser testigos de una pancarta llamando a que ahora más que nunca debemos dar el apoyo a un engendro político causante de tanta maldad, también de muy mal oficio, debería ser motivo más que suficiente para retirarles el apoyo.

Situados en Baleares, después de dos legislaturas de Pacte de Progrés con resultados sin contenido, solo ideología castrante, la simple lectura de Ara Més (PSIB) Que Mai debería movernos a una gran carcajada, por no decir gran escándalo, sabiendo además que la secretaria general, la Francina ésa, nunca fue dechado de virtudes, ahora demostrándolo viendo cómo maneja la presidencia del Congreso de los Diputados, con manifiesta incapacidad para poner en valor la soberanía nacional que se sustancia en hacer valer la independencia del poder legislativo. Ella, siempre sumisa a los dictados de su «puto amo», el de Más (PSOE) Que Nunca, frase o espadachín de feria que le han colgado en su cara de cemento la corte de aduladores de guardia.

Por cierto, bajo el palio ese del falso minuto de silencio de la Ejecutiva del PSOE no está Armengol, tercera autoridad del Estado, y sí en cambio está su segundo, el vicesumiso Alfonso Rodríguez. Está fuera de foco Francina Armengol, literalmente quedando en segundo plano y eso que durante dos legislaturas fue presidenta de una comunidad autónoma y el otro, en cambio, ha ejercido de delegado del Gobierno y alcalde de Calvià.

Mis queridos abstencionistas de Baleares, atendiendo a lo reincidentes que son los miles de votantes socialistas y que probablemente no cambiarán el sentido de su papeleta, en buena parte de vosotros dependerá echar a Pedro Sánchez del poder, aquí en clave de tres diputados socialistas actualmente sentados en los escaños del Congreso y alguno que otro más en el Senado.

Mis queridos votantes de derechas hoy en la abstención, por cabreos varios, creo que ha llegado el momento de actuar en conciencia, sea votando PP o Vox aquí en Baleares. Ahora Más (PSOE) Que Nunca, aquí Més (PSIB) Que Mai, sería una cabronada que prosperase porque vendría a significar lo nunca descrito: la victoria de la maldad y sin arrepentimiento alguno.

No puedo imaginar que en Occidente, al margen de la parroquia woke, se pueda encontrar una sola alma cándida que después de comprobar cómo ha llegado la irrelevancia de España en el concierto internacional viento tanta inmundicia y dejadez en la gestión, pueda tomarse en serio eso de Ahora Más (PSOE) Que Nunca, con 45 muertos todavía calientes a modo de rezo hipócrita de una Ejecutiva Federal que está llevándonos a la destrucción.

Si aún la ética se refugia en nuestros corazones, es el momento de actuar.