Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, tiró de humor en la rueda de prensa previa al partido del Santiago Bernabéu. Dijo que su equipo llega al choque «en nuestro mejor momento físico y anímico» y aseguró que no se siente especialmente preocupado por ningún jugador del Real Madrid» ¿Qué si Vinicius le quita el sueño a nuestra defensa? A ellos no sé, se lo preguntaré. A mí me lo quitó anoche Alcaraz», bromeó.

El entrenador mexicano admitió que el Mallorca viaja a Madrid «en calidad de víctimas», pero dejó claro que «hay poco que perder y mucho que ganar». Según Aguirre el equipo llega al partido «sorprendentemente muy bien desde el punto de vista anímico, y digo sorprendentemente porque en realidad llevamos sólo 13 partidos juntos, pero percibo que hay una buena comunión entre el vestuario y el cuerpo técnico, y eso es importante».

El técnico admitió que había preparado el partido de mañana contando con Benzema en el ataque blanco y que su baja le obligará a cambiar cosas. «Juegue quien juegue lo hará muy bien, pero Benzema es un líder en su equipo, sus números impresionan y es cierto que gran parte del juego de ataque del Real Madrid pasa por él».

«A estos equipos o los coges distraídos o no tienes nada que hacer. Nuestras opciones pasan por hacer un partido perfecto y, sobre todo, por perder los menos balones posibles. Las estadísticas nos dicen que sufrimos 17 pérdidas no forzadas en Bilbao y eso no es admisible, tenemos que mejorar», agregó Aguirre, que estableció una curiosa comparación en relación al partido de mañana. «Lo de mañana es como ir al dentista. Sabes que quitarte esa muela te va a aliviar».

En relación a la baja de Kadewere admitió que «es cierto que me trastoca los planes, pero estamos como antes, con tres delanteros, porque ya podemos volver a contar con Ángel. Por suerte cada uno de nuestros atacantes es diferente, y eso nos da opciones distintas durante el partido».