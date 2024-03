Aguirre: «¿La final de Copa? Yo sólo pienso en el Granada»

«¿La final de Copa? Yo sólo pienso en el Granada», ha asegurado este viernes de forma categoría Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, en la rueda de prensa previa al partido de mañana, que ha definido como «no definitivo, pero sí muy importante». El técnico mexicano ha confirmado la baja del eslovaco Valjent, «que no llega a tiempo», y el regreso a la convocatoria de Maffeo, recuperado de su lesión, aunque ha asegurado que «tiene muy pocas posibilidades de jugar, pero si está en el banquillo es por algo».

«La clasificación no es justa con el Granada porque no refleja lo bien que juegan al fútbol», dijo Aguirre, que admitió que «tienen algunos jugadores que me gustan mucho, como Lucas Boyé», y luego recordó que «se lo han puesto difícil a equipos grandes y a nosotros nos ganaron en la primera vuelta, así que ni la menor confianza porque éste es un partido trampa y somos conscientes de que nos va a costar muchísimo ganar».

El mexicano insistió en que «toda nuestra energía» está puesta en el partido ante el Granada, y aunque reconoció que «no podemos ignorar la ilusión de la gente por la final de Copa», matizó que «no hemos hablado en el vestuario más que de lo que puede pasar mañana, porque no pensamos más allá. Estamos muy centrados en intentar conseguir los tres puntos porque somos conscientes de la importancia que tienen para nuestros objetivos».

Aguirre, en cambio, no quiso recordar el 2-6 de la última visita del Granada a Son Moix y aseguró que «ni se lo hemos mencionado a los jugadores». «Uno de mis colaboradores me sugirió que lo hiciera y le mandé a volar», bromeó el azteca, que dijo que hoy iban a estar muy presentes del partido que juega el Cádiz en San Sebastián «porque el resultado nos puede meter presión». El Mallorca arranca la jornada a cinco puntos de los gaditanos, que son los que marcan la frontera con el descenso a Segunda División.

Por último el técnico felicitó a los jugadores del juvenil por proclamarse campeones de Copa del Rey y aseguró que el club «está trabajando muy bien la cantera» porque «cuando suben no desentonan en absoluto». «Me encanta que haya futbolistas de aquí porque eso implica un sentimiento de pertenencia que es positivo», concluyó.