Aguirre: «En esta categoría no puedes equivocarte»

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, admitió que le parecía que el resultado ante el Girona había sido «justo», aunque lamentó haber recibido un gol de penalty en el descuento que, según él, le dejó «con esta cara de gilipollas que veis». «Ha sido un partido igualado en todos los factores. Era un partido de 0-0. Nos encontramos con un gol de estrategia, pero volaron en un minuto. No puedes equivocarte en esta categoría», agregó.

«Lo que más me ha gustado es nuestra actitud. Somos un equipo humilde que entendemos que no podemos negociar ni el esfuerzo ni la actitud. Estoy muy contento con los jugadores y estamos todos en la misma lucha. Aquí cada partido cuesta un mundo ganarlo, no es fácil y lo que espero es que no pase lo del año pasado, que estuvimos con la agonía de tener que esperar hasta la última jornada», dijo el mexicano en la sala de prensa de Son Moix.

Aguirre se quejó del horario del partido y aseguró que había sido perjudicial para todos: «me preocupa haber jugado a las dos de la tarde. Va en detrimento del espectáculo. Ves las métricas y son bajísimas en comparación con un partido a las nueve de la noche. El árbitro mismo estaba fundido. Entiendo el dinero que puede venir de Asia, pero la Liga debería ser más juiciosa. Puedo comprender que ante el Real Madrid repitamos a las dos porque es un equipo que disputa competiciones europeas, pero ya lo del Almería me cuesta entenderlo».

«Desde la humildad, el esfuerzo y el trabajo debemos progresar. Debemos ser peleones, no queda otra», insistió el entrenador, que afirmó sobre el balance de las cuatro primeras jornadas que «en Bilbao no merecíamos empatar y con el Betis no merecíamos perder. Creo que los cinco puntos que llevamos son los que tenemos que llevar».