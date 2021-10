La atípica temporada de 2021 ha dejado datos positivos en el tejido empresarial de Baleares, pero sectores como el de las agencias de viajes todavía están lejos de las cifras de 2019. La reactivación económica es una realidad que evoluciona con lentitud. Y no hay que olvidar que tras la histórica caída del turismo en 2020, habría sido nefasto que este año fuese peor. No obstante, queda un largo recorrido y se prevé que muchos negocios no recuperen el volumen de trabajo precovid hasta, al menos, 2023.

En Baleares, las agencias de viajes lo han pasado mal. Las emisoras, aquellas que trabajan con el turismo balear que viaja fuera de las Islas, se han llevado la peor parte. Y aunque las receptoras, las que dan servicio a turoperadores extranjeros, lo han tenido mejor, tampoco se han acercado a cifras de 2019. Según el presidente de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba), Xisco Mulet, «ha sido una temporada buena entre comillas, pero es un sector que ha quedado muy tocado».

En estos momentos, Baleares tiene activas entre 210 y 220 agencias de viajes. Sin embargo, unas 40 han cerrado de forma definitiva desde que empezó la pandemia. «Tener tanto tiempo cerrado ha sido nefasto y la situación sigue siendo preocupante». A finales de año, las agencias emisoras como mucho llegarán a un 40% de la facturación de 2019. En el caso de las receptoras, las cifras son algo mejores e incluso se han superado ligeramente las predicciones. Acabarán 2021 con un 55% o un 60% de la facturación.

La causa de esta diferencia entre ambos tipos de agencias de viajes se explica por el mercado con el que trabajan. En comparación con 2020, esta temporada Baleares ha recibido a muchos turista. En cambio, los residentes de las islas han salido un poco más que el año pasado, «pero la realidad es que han viajado poco». De ahí que las agencias emisoras hayan tenido una facturación tan baja.

Balance de la temporada

De los mercados tradicionales, el alemán ha sido el que ha tenido una mayor representación en Baleares. El inglés, por otra parte, ha bajado por culpa de los cambios de criterio y las políticas de su gobierno. El español ha crecido, ya que el turismo nacional ha ganado fuerza. El mercado que ha dado la sorpresa es el francés, que esta temporada ha superado las cifras de los años previos a la pandemia. Por último, turistas de países centro europeos y escandinavos, aunque acostumbran a ser minoritarios.

Mulet ha explicado que esperan que la tendencia se mantenga. De ser así, prevé que en 2022 las agencias receptoras lleguen al 80% de la facturación de 2019. Sin embargo, dependerá de la situación pandémica de España y del resto de países.

En el caso de las agencias emisoras, viven sobre todo de los viajes al extranjero. «El billete a la península todavía se vende, pero es muy minoritario». El volumen de trabajo se encuentra, ha detallado Mulet, en los circuitos que la gente puede hacer por Europa, América, Asía o Japón, entre otros. Es decir, viajes de largas distancias y también cruceros. En este sentido, ha indicado que el destino preferido para Baleares es Estados Unidos. «Es un país muy grande en el que la gente se puede mover mucho. Las ciudades más demandadas son San Francisco, Los Ángeles, Las Vegas, Miami y Nueva York».

El miedo y la preocupación por la pandemia, el cierre de muchos países a turistas o la crisis económica derivada de la situación sanitaria han sido las principales causas por las que mucha gente ha preferido quedarse en su casa. Mulet ha destacado que la temporada de 2022 se presenta algo mejor y que prevén llegar a un 60% o un 70% de facturación. «Para que podamos trabajar como antes, hace falta que los países receptores se abran y que la pandemia esté controlada, para que haya seguridad. Por supuesto, también que mejore la situación económica».

Con estos datos en la mano, Mulet ha pronosticado que hasta 2023 las agencias de viajes de Baleares no recuperarán el volumen de trabajo de 2019. «Al menos nos acercaremos mucho más que este año y el que viene, siempre y cuando todo avance según las previsiones».