El 40% de las viviendas turísticas de Mallorca que se anuncian en plataformas son ilegales

El 40% de las viviendas turísticas de Mallorca que se anuncian en plataformas comercializadoras son ilegales, según ha detectado el departamento de Turismo del Consell de Mallorca.

Por tanto, cuatro de cada diez pisos turísticos que se publicitan en estos portales no están registrados ni cuentan con número de licencia en los registros oficiales de la institución insular.

Estos datos los ha presentado este jueves el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, junto a la directora insular de Turismo para la Oferta y la Calidad, Clara del Moral, en virtud de un análisis pionero elaborado por el departamento y que, por primera vez, cuantifica la oferta turística no registrada en la isla.

El análisis ha sido realizado durante los últimos 12 meses, ha monitorizado más de 400.000 anuncios en cuatro plataformas de comercialización turística, y ha supuesto el tratamiento de más de 10 millones de datos.

En esta línea, el estudio revela que de un promedio mensual de 20.204 publicaciones analizadas, 7.978 se corresponden con inmuebles que operan sin registro, lo que representa el 39,5% del total analizado. Esto significa que casi el 40% de la oferta turística que se anuncia en estas plataformas no cumple con la normativa legal. Estas 7.978 publicaciones ilegales ofrecen un total de 42.342 plazas turísticas.

El conseller ha avanzado que el departamento de Turismo ha sido capaz de lograr estos datos gracias a la contratación al inicio de legislatura de la plataforma Talk&Code, experta en detección y categorización de inmuebles dentro de un territorio, tanto legales como ilegales, para detallar la oferta que existe actualmente en Mallorca, así como de la participación del Observatorio del Turismo Sostenible y de empresas que trabajan para el ente.

Radiografía de la oferta ilegal

El Consell de Mallorca ha logrado crear un mapa real de la oferta turística de la isla y los datos obtenidos permiten una intervención más focalizada y eficaz.

Tipología de inmuebles: el 50,9% de la oferta no registrada detectada corresponde a viviendas unifamiliares (chalés y villas), mientras que el 47,2% son viviendas plurifamiliares (apartamentos).

el 50,9% de la oferta no registrada detectada corresponde a viviendas unifamiliares (chalés y villas), mientras que el 47,2% son viviendas plurifamiliares (apartamentos). Distribución geográfica: los municipios de Palma, Pollença y Alcúdia concentran casi un tercio de la oferta ilegal de Mallorca. A nivel de comarca, la Zona Nord emerge como el principal foco de actividad no registrada, seguida por la Zona Migjorn y la Zona Llevant.

los municipios de concentran casi un tercio de la oferta ilegal de Mallorca. A nivel de comarca, la Zona Nord emerge como el principal foco de actividad no registrada, seguida por la Zona Migjorn y la Zona Llevant. Ranking por municipios: de los 53 municipios de la isla, los primeros 16 concentran más del 80% del problema. El ranking lo encabeza Palma, seguido por Pollença y Alcúdia.

Compromiso en la lucha contra la oferta ilegal

Durante su intervención, Rodríguez ha reiterado su compromiso de «seguir acorralando la actividad y fomentando una mayor convivencia y respeto en nuestra isla». El objetivo no es la recaudación, sino la disuasión de aquellos que operan fuera de la ley.

«No nos vamos a cansar de defender a quien hace bien las cosas, persiguiendo a quien no lo hace», ha asegurado el conseller antes de incidir en la necesidad de “seguir adelante con nuestros planes de actuación, nuestros acuerdos con las plataformas y ayuntamientos”. “La lucha contra la oferta ilegal, independientemente del sector en el que actúe, es fundamental para garantizar la seguridad jurídica del sector y la convivencia en la isla”, ha concluido.