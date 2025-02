La exigencia del catalán que impuso Armengol deja sin plaza a 150 enfermeros con oposición aprobada

El Ejecutivo del PSOE convocó las oposiciones donde inicialmente no exigía el requisito del catalán Posteriormente modificó las bases por temor a los independentistas e impuso el catalán pero no avisó a los opositores El actual Govern del PP se ha visto ahora obligado a dejar sin plaza a 150 opositores por no tener el certificado de catalán