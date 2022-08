1-3. El Palma Futsal arranca con buen pie la pretemporada

Los primeros minutos de partido fueron muy intensos por parte de los dos equipos, demostrando ambos su solidez defensiva. El Palma Futsal llevaba la iniciativa, aunque el O Parrulo Ferrol intentaba aprovechar sus ocasiones al contragolpe. Los locales pretendían destacar en las transiciones rápidas, lo que les permitió adelantarse. Tras un robo en media pista, el jugador local Keita consiguió rematar a bocajarro un pase lateral, y a pesar de la parada de Barrón, el esférico acabó entrando en la portería y alegrar a la afición local.

Tras el gol, el Palma se volcó en ataque y no paró de presionar hasta que consiguió volver a igualar el duelo. Gordillo consiguió concretar una buena jugada de todo el equipo y colocar el uno a uno en el marcador. El pívot toledano recibió solo en el área y no dudó para batir a Coro con un tiro raso.

Con el duelo igualado, el rumbo del partido volvió al guión original. El Palma Futsal dominaba y tenia el control de la pelota, a pesar de no llegar a concretar situaciones realmente peligrosas en la portería local. Por su parte, el O Parrulo se limitó a defender y continuó basando su juego ofensivo en las transiciones rápidas, intentando coger desprevenido al cuadro balear.

La férrea defensa de los locales solamente pudo ser aprovechada por los mallorquines a balón parado. Justo tras el tiempo muerto solicitado por Antonio Vadillo, Rivillos consiguió batir al portero gallego con un tremendo zapatazo. El balón entró raso para adelantar por primera vez al Palma Futsal, que continuó apretando hasta el final del primer tiempo.

Tras el descanso, el cuadro balear salió a arrollar en la pista. Los visitantes constantemente bombardearon la portería defendida por Coro y la defensa de O Parrulo no pudo hacer otra cosa que aguantar las embestidas de un Palma dispuesto a aumentar su ventaja. A pesar del empeño de los verdes, que lo intentaron de todas las maneras posibles, el portero local mantenía el marcador inmóvil.

La intensidad defensiva del O Parrulo hizo que alcanzara sus cinco faltas cuando todavía quedaban diez minutos para el final del encuentro, aunque desde ese momento, los locales reaccionaron y gozaron de sus mejores minutos de juego. Los locales pudieron igualar el enfrentamiento hasta en dos ocasiones, el público animaba y el equipo local creía en el empate, pero, precisamente en ese momento, Cainan logró conectar con Gordillo tras un uno contra uno en banda, y el pívot toledano solamente tuvo que empujarla para conseguir su doblete particular y aumentar la distancia en el marcador.

En los últimos minutos del encuentro, el Palma pudo volver a marcar varios goles, aunque el electrónico no se movió y el conjunto mallorquín se llevó la victoria y el Trofeo Cidade de Ferrol.

O Parrulo Ferrol: Coro, Iván Rumbo, Adri, Hélder y Kevin Chis. También jugaron: Keita, Turbi, Domingos, Noel y Kanika, Alonso, Charlie, Orzáez, Iván Castro y Regueira.

Palma Futsal: Barrón, Tomaz, Cainan, Cleber y Gordillo. También participaron: Chaguinha, Mancuso, Eloy Rojas, Marlon, Rivillos, Tayebi, Dani Saldise, Carlos Gómez, Nil Tent y Luan Muller.

Goles: 1-0, Keita, min. 4; 1-1, Gordillo, min. 10; 1-2, Rivillos, min. 18; 1-3, Gordillo, min. 33.

Árbitros: Borja Darriba Villamor y Daniel López López. Amonestaron con cartulina amarilla al jugador local, Kevin Chis.

Pabellón: Estadio A Malata. El Palma Futsal arranca su pretemporada ante O Parrulo Ferrol participando en el Trofeo Cidade de Ferrol.