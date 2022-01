El Mallorca se sacudió la crisis en Ipurua y se clasificó para los octavos de final de la Copa del Rey tras remontar en la segunda parte el resultado adversos con el que se había marchado al descanso. Los goles de Josep Gayà y Ángel sirvieron para derrotar a un Eibar complicado que no dio el partido por perdido en ningún momento, pero que tuvo que acabar claudicando. El Mallorca necesitaba un chute de autoestima y lo encontró de la forma más inesperada en Ipurua gracias al gran partido de tres jugadores de su filial. El portero Leo Román estuvo muy seguro bajo palos, el central Gayà marcó el gol del empate y estuvo excelente en defensa y Javi Llabrés demostró por qué está considerado como la perla de la cantera. Su jugada por la banda izquierda en el minuto 82 no sólo acabó con el gol que supuso el 1-2 de Ángel, sino que también fue la evidencia de que su punto de madurez es el suficiente para dar el salto. La remontada en la segunda parte fue necesaria para solucionar el mal primer tiempo del equipo, que se fue al descanso perdiendo 1-0 con un gol en el último minuto del argentino Blanco Leschuk, que remató un centro de Correa. No fueron unos buenos primeros 45 minutos del Mallorca, en especial de algunos jugadores, muy señalados un partido más. Por suerte todo cambió tras el descanso. La tarde, sin embargo, arrojó un saldo muy preocupante, y es que los dos centrales acabaron lesionados. Primero cayó Russo, que no volvió tras el descanso, y luego tuvo que ser sustituido Valjent a causa de un codazo en la zona lumbar. Habrá que esperar para saber si podrán estar disponibles de cara al trascendental partido del sábado ante el Levante. Eibar: Cantero (1), Correa (1), Burgos (1), Etxeita (1), Antonio Cristian (1), Atienza (1), Sergio Álvarez (2), Edu Expósito (1), Rahmani (1), Quique (1) y Blanco Leschuk (2). Arbilla (1) por Burgos (63′), Muñoz (1) por Edu Expósito (63′). Llorente (1) por Blanco Leschuk (72′), Aketxe (1) por Quique (72′), Fran Sol (s.c.) por Atienza (83′)

Mallorca: Leo Román (2), Sastre (1), Russo (0), Gayà (2), Oliván (1), Sedlar (1), Salva Sevilla (1), Dani Rodríguez (1), Mboula (0), Llabrés (2) y Abdón (0). Valjent (1) por Russo (46′), Galarreta (2) por Salva Sevilla (46′), Ángel (2) por Mboula (60′), Amath (1) por Abdón (61′), Battaglia (1) por Valjent (73′).

Árbitro: Ortiz Arias (1). TA Antonio Cristian, Blancl Leschuk, Muñoz, Sastre

Goles: 1-0. Min.44: Blanco Leschuk; 1-1. Min.69: Gayà; 1-2. Min.82: Ángel