Un Mallorca inofensivo y sin pegada sumó su séptima jornada consecutiva sin conocer la victoria y volvió a poner en evidencia la absoluta necesidad que tiene este equipo de un delantero centro resolutivo. Tampoco el Getafe fue capaz de proponer nada en ataque y los espectadores tuvieron que sufrir un partido sin disparos, sin ocasiones y por supuesto sin goles bajo un manto de lluvia y un frío intenso. El invierno ha llegado a Son Moix.

El arranque del Mallorca fue esperanzador. En la primera jugada del partido una combinación entre Ángel y Dani Rodríguez acabó con un disparo del gallego que se fue muy cerca de la escuadra de Soria. Poco después el coreano Kang In Lee también lo intentó en una acción individual que acabó en saque de esquina. El público que había desafiado al frío y a la lluvia para acercarse a Son Moix tenía motivos para pensar que su equipo podía llevarse los puntos.

Aquel arranque, sin embargo, duró sólo 10 minutos. El Getafe no tardó en aposentarse en el campo y poco a poco fue imponiendo su propio ritmo. El Mallorca ya no volvió a acercarse ni una sola vez en todo el primer tiempo a la portería madrileña y, por contra, el balón sí que rondó con sensación de peligro la meta de Reina. Es cierto que el meta malagueño no tuvo que intervenir en ninguna ocasión, pero no porque el Getafe no llegara, que sí lo hizo, sino por su falta de acierto en el remate, especialmente de Sandro, que tuvo varios disparos desde fuera del área que no alcanzaron su objetivo.

Con 0-0 en el marcador y la sensación de que el equipo había ido claramente de más a menos se fue el Mallorca al vestuario. Era evidente que algo había que modificar en la segunda parte para poder seguir estando vivo en el partido o el Getafe, al final, iba a acabar acertando. Por suerte para el equipo de LGP su rival tiene tantos o más problemas que él en ataque y se hizo evidente tras el descanso.

Durante los 20 primeros minutos de la segunda parte ninguno de los dos equipos se atrevió a iniciar las hostilidades. Mallorca y Getafe se dedicaron a esperar el fallo del rival sin ir a por el partido y al final a los banquillos no les quedó otra que intervenir para cambiar una dinámica que iba directa a un 0-0. Son Moix reservó la mejor de las ovaciones de la tarde para el momento en el que Take Kubo abandonó el banquillo para comenzar a calentar.

El japonés lo intentó, pero por supuesto está muy lejos de su mejor forma. Al final el que más cerca estuvo del gol fue Abdón, con un cabezazo que se fue fuera. Muy poco bagaje para un partido decepcionante que se cerró sin una sola intervención de los dos porteros.