Vox propone gravar más las renovables para poder eliminar el impuesto de sucesiones en Aragón

La eliminación del impuesto de sucesiones en Aragón es una de las máximas que Vox quiere hacer suya en el proceso de negociación de los presupuestos y del techo del gasto del próximo año. Este miércoles, los de Abascal han registrado una Proposición de Ley para reducir el impuesto de sucesiones y donaciones al 99%. Una medida que se debatirá el próximo mes de octubre.

Según sostienen desde Vox, el impuesto de sucesiones y donaciones es «uno de los grandes robos modernos», puesto que es una «doble confiscación». Así lo ha defendido este miércoles el líder de la formación en Aragón, Alejandro Nolasco, acompañado de los responsables de la plataforma Stop Sucesiones, con los que llevan trabajando más de un año, cuando todavía formaban parte del Gobierno de Aragón, antes de la ruptura del bipartito.

Conscientes de que la eliminación de este impuesto, supondría una reducción en la recaudación, Nolasco ha propuesto que se compense con un gravamen mayor para las energías renovables, en la línea que defendió el pasado martes el portavoz de la Comisión de Hacienda de Vox, Fermín Civiac.

Civiac lanzó al PP cuatro «líneas verdes» al PP para apoyarle en el techo de gasto. Ni un sólo euro para la inmigración ilegal, la reducción de transferencias y subvenciones sobre las que no se ha hecho un control de eficacia (es decir, que el dinero se ha invertido convenientemente), y las otras dos patas del banco. Es decir, una considerable bajada de impuestos, tanto en la renta, como la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. Así como la subida del tributo a las empresas de los parques de renovables.

A este respecto, el de Vox insistió en que se debe aumentar, por un lado, el gravamen a las placas y aerogeneradores que estén próximas o se ubiquen en un lugar protegido. En este sentido, defienden que además para estos parques renovables debe existir un «recargo».

Hay que recordar que Vox en el momento de tramitación parlamentaria del impuesto de las renovables, pese a que votó a favor de esta medida, votó en contra de reducir el impuesto a la fotovoltaica, «algo que votaron conjuntamente PP y PSOE». En total, se espera que para este 2025, de las renovables se recaude 22 millones de euros.

El impuesto de Sucesiones en Aragón

El pasado año, el bipartito PP y Vox eliminó el impuesto de sucesiones para los menores de 21 años, entendiendo que este impuesto era «una injusticia» seguirlo manteniendo. Pese a ello, el impacto real es reducido, teniendo en cuenta que se limita a un millón de euros, y que la medida afectó como máximo a medio centenar de personas en todo Aragón.

El compromiso desde el área de Hacienda, gestionada por Roberto Bermúdez de Castro, es seguir en la «senda de bajar los impuestos». Al respecto, hay que recordar que el año pasado, se aumentó en 300.000 euros el mínimo exento en patrimonio, que pasó de 400.000 a 700.000 euros. Además se deflactó el tramo autonómico del IRPF, con una rebaja del 5% hasta los 50.000 euros.

Si bien, fuentes consultadas del PP, mantienen todavía cierta prudencia en la eliminación total del impuesto de sucesiones, que lo ven como un descenso «progresivo», a fin de no comprometer «los servicios públicos». En definitiva, los populares no han aclarado aún públicamente cuándo se eliminará este impuesto, aunque mantienen el compromiso de hacerlo, como declaró la popular Blanca Puyuelo.

«En el tejado de Azcón»

Los de Vox insisten en que la eliminación del impuesto de sucesiones en Aragón depende del Ejecutivo de Azcón, al estar cedido a las comunidades autónomas, y éstas tener gravámenes dispares. En este sentido, los de Abascal sostienen que «este impuesto contribuye al éxodo fiscal». Así mismo sólo accesible a las familias con «elevados patrimonios».

En este sentido, Vox incide que este impuesto genera el fenómeno de «renunciar a las herencias». El dato que aportan es escalofriante. Según el Censo de Información Estadística del Notariado, las renuncias a las herencias en Aragón se han duplicado en los últimos doce años, pasando de 635 en 2012, a 1.117 en 2023.

La eliminación del impuesto

De ahí que Vox pida la eliminación de los grupos 2, 3 y 4. «Todos saben que el grupo 1 ya se eliminó, para hijos menores de 21 años. Ahora se pide la eliminación de los grupos 2,3 y 4. Grupo 2: cónyuges, ascendientes y descendientes. Grupo 3: tíos y sobrinos. Grupo 4: los extraños», ha señalado.

En referencia al grupo 4 Nolasco ha señalado que «uno tiene que ser soberano en su patrimonio para dejar el dinero a quien quiera sin ningún tipo de cortapisa».

«El agujero no va a ser tan enorme. Se puede eliminar el impuesto y sacar ese dinero del impuesto a las renovables para cubrir o compensar lo que se va a dejar de recaudar. No les crean cuando dicen eso de que no hay dinero, que no se puede hacer», ha concluido Nolasco.