Hoy, 18 de febrero de 2026, la provincia de Zaragoza se presenta con intervalos nubosos y la posibilidad de brumas y bancos de niebla en el este del valle del Ebro por la mañana. Al final del día, se esperan precipitaciones débiles en la mitad oeste. Las temperaturas mínimas y máximas descenderán, con un viento flojo que se intensificará a moderado. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: nubes y viento con posibilidad de lluvia

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que irán ganando protagonismo a medida que avancen las horas. A primera hora, la temperatura ronda los 8 grados, pero la sensación térmica puede descender hasta los 6, dejando un ambiente fresco. A medida que el sol, tímido, asoma a las 07:55, la temperatura irá ascendiendo, alcanzando un máximo de 18 grados por la tarde, aunque la humedad, que puede llegar a ser bastante alta, hará que el ambiente se sienta algo pesado.

Ya por la tarde, el viento del oeste comenzará a hacerse notar, soplando a 20 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, lo que podría resultar incómodo para algunos. La probabilidad de chubascos aumenta, especialmente en la tarde-noche, así que es recomendable tener un paraguas a mano. La puesta del sol, a las 18:40, nos dejará con un cielo más cubierto, mientras que la temperatura caerá a 11 grados por la noche, marcando el final de un día que, aunque fresco, nos recuerda que la primavera está en camino.

Calatayud: nubes y lluvia con viento fuerte

Las nubes se agrupan en el horizonte de Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 7 grados, mientras el viento del sur sopla suavemente, aunque pronto se intensificará. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 70% y el cielo se tornará más gris, dejando atrás la calma matutina.

La tarde traerá consigo un contraste notable, con un descenso térmico que hará que la sensación térmica se sienta aún más fría, alcanzando mínimos de 4 grados. Las ráfagas de viento superarán los 45 km/h y la humedad alcanzará niveles del 90%, creando un ambiente algo agobiante. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la lluvia podría ser intensa en las horas de la tarde-noche.

Tarazona: cielo variable y ambiente agradable

El tiempo en Tarazona se presenta estable, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 17 grados y aunque hay una posibilidad de lluvia por la tarde-noche, el viento será leve, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

Es un día ideal para pasear por la ciudad o realizar actividades al aire libre, ya que la sensación térmica se mantendrá templada. Aprovechar el tiempo para disfrutar de un café en una terraza puede ser una excelente manera de pasar la tarde.