El presidente de ASAJA Aragón: «Nosotros también vamos a movilizarnos contra la ley de la UE»

La situación de los agricultores es insostenible y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) en Aragón ya anunciado que habrá movilizaciones a las que estarán llamados los 48.000 agricultores de la comunidad. De los cuales, unas 25.000 son explotaciones grandes «que su futuro depende de lo que se consiga», explica José Manuel Cebollada, el presidente de ASAJA Aragón y vicepresidente nacional, en referencia a las movilizaciones a OKDIARIO.

Cebollada valora de «distracción el ataque de camiones españoles, puesto que exigimos lo mismo que Francia. La situación que atraviesan los agricultores franceses, la sufrimos también nosotros, porque es un problema común».

El presidente de ASAJA en Aragón explica que la nueva normativa vigente en la Unión Europea les está haciendo la vida imposible. Las imposiciones en materia de ecologismo y el libro digital son las principales exigencias «inasumibles», según el presidente de ASAJA que impone la nueva PAC, que se aplica desde el 1 de enero de este año hasta 2027.

«La política verde impuesta por este ecologismo sin razón, nos está haciendo que muchas explotaciones no puedan ser rentables y no puedan salir hacia delante», denuncia. Además, «si tenemos en cuenta la sequía que nos asola, sobre todo, a las explotaciones de los cereales, hace que todo vaya a explotar», advierte.

«En el campo, no tenemos liquidez. La subida de precios es increíble en todos nuestros productos, tanto en combustibles, como en maquinaria, repuestos, fertilizantes, productos fitosanitarios», explica. «Y da la casualidad que nuestros productos están bajando. Yo vendí el cereal a 360 euros la tonelada, el año pasado, y este año está a 230 euros la tonelada», lamenta.

«Estamos en el marco de la Unión Europea, y tenemos los mismos inconvenientes. Es lo que vamos a reivindicar en las próximas movilizaciones que comenzarán la próxima semana», explica a nuestro periódico el representante de ASAJA en Aragón.

ASAJA: El Pacto Verde Europeo y las movilizaciones

Las medidas del Pacto Verde Europeo centradas en una «transición justa y en una financiación eficiente», cuyo marco conceptual se engloba en la Agenda 2030, tiene como objetivos el suministro de energía «segura, limpia y asequible», así como «la neutralidad climática», y la reducción de pesticidas para «garantizar la producción sostenible de alimentos», tal y como indica la guía de la Unión Europea.

Sin embargo, los agricultores ven inalcanzable todas las nuevas exigencias. «Nos está afectando mucho las medidas europeas de la nueva PAC y el Pacto Verde. No vamos a poder cumplirlas, porque tenemos dos pérdidas. Una para tener que hacer todo lo que nos dicen; y otra, la pérdida de producción por hacer esas cosas», argumenta el de ASAJA por el motivo de las movilizaciones anunciadas .

El libro digital

Por otro lado, tal y como se anunció, el cuaderno de explotación digital entrará en vigor en septiembre. Este cuaderno consiste en un sistema electrónico en el que los titulares de explotaciones agrarias con unidades de producción debe proporcionar los datos relativos a su actividad agrícola.

«Estaremos obligados a apuntar todo lo que hacemos en nuestros campos, y si no coinciden, por ejemplo, las dosis, por un error informático, te quitan la ayuda. ¿Pero dónde se ha visto? Hay muchas personas que no estamos familiarizados con los sistemas digitales, y nos produce demasiada complicación. También los ganaderos tienen que apuntar las ovejas cuando entran y cuando salen en una finca», relata con indignación.

«Hay un malestar general por cosas que no sirven para nada, como el libro digital. Ya no solo es una cuestión económica. Nuestra exigencia es que nos dejen trabajar como sabemos hacer. Qué misterio tiene apuntar las cosas en un libro que no sabes cómo funciona. Como te equivoques», añade.

Competencias desleales

«Las competencias desleales con otros países, que reclama Francia, son ciertas. Me refiero a Marruecos. No puede ser que otros países, sin ninguna condicionalidad de nada, sin ningún tipo de prohibiciones de productos fitosanitarios, una mano de obra mucho más barata, y sin ningún cumplimiento de nada, traigan sus productos a Europa, y nosotros lo tengamos que aceptar», explica, «el acuerdo Mercosur también es muy importante. Todo esto nos afecta de lleno a la agricultura y la ganadería en Aragón».

El apoyo de ASAJA a las movilizaciones

Cebolleda adelanta que habrá manifestaciones en España y que tendrán alcance en toda la Unión Europea: «Los agricultores de Alemania, Francia, Italia, Portugal y España nos vamos a unir, para exigir que se regularice la Política Agraria Común, de forma que nos quiten, de momento, todas estas exigencias verdes que hay, así como la eliminación del cuaderno digital y el control de mercados», ha expresado.

Estas reivindicaciones serán conjuntas entre todas las organizaciones tanto provinciales, autonómicas como nacionales, puesto que ARAGA, ASAJA, UAGA y UPA, ya se reunieron en el día de ayer para dar respuesta a la situación de hartazgo existente entre todos los profesionales del sector primario en Aragón.

«Además pedimos que no haya más recortes presupuestarios, porque la reforma que nos quieren imponer lleva aparejada recortes. Tenemos el mismo presupuesto que en el año 2000, o sea, que cobrando lo mismo, estamos recibiendo la mitad. Y con un montón de exigencias, puesto que antes lo único que teníamos que declarar eran nuestras parcelas», reclama como presidente de ASAJA.

«Por ejemplo, Francia pide que las ayudas que se estén destinando a Ucrania que se quedan en la Unión Europea, porque lo necesitamos ahora. Lo que está claro es que tenemos una Política Agraria Común para tener una agricultura fuerte y a un precio adecuado, si no, costarían muchísimo más. Es una evidencia: sin las ayudas europeas, más de la mitad de los agricultores no estarían. Por lo tanto queremos una política que nos ayude, no que nos ponga trabas en todas las direcciones», denuncia.

«La gente va a salir a la calle con los mismos problemas que Francia. Nosotros no somos una competencia desleal a Francia, quien es una competencia desleal es Marruecos. España tenemos las mismas condiciones que Francia, incluso más duras, porque tenemos prohibidos productos fitosanitarios que Francia tiene permitidos en materias activas», denuncia el de ASAJA sobre las movilizaciones.

«Es posible que los ataques a los camiones españoles sea una distracción, porque la única ventaja que tenemos en España de cara a Francia sobre las hortalizas, es que Almería, Málaga, Huelva, tienen mejor clima que Francia. Por contra, tenemos una desventaja con los cereales, a ellos les llueve más y en el mismo secano pueden sembrar maíces», opina Cebollada sobre las protestas de las últimas semanas que han trascendido a todos los medios de comunicación europeos.

«Esta Política Agraria Común de la Unión Europea está mal enfocada y no la queremos, porque no es buena para el sector», concluye.