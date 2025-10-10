La marca ‘Popit’ lanza con el Banco de Alimentos unas palomitas solidarias de la Virgen del Pilar

«Palomicas del Pilar es un tributo a la Virgen». Así define Sonia Pueyo uno de los snack más especiales de España. Con una sonrisa de gratitud a la vida, Pueyo, fundadora y CEO de Popit, presenta esta edición solidaria de sus palomitas gourmet. La emprendedora aragonesa anima que «sean muchos los que se sumen a esta iniciativa con el Banco de Alimentos para ayudar a las personas que más lo necesitan».

Es la primera vez que una empresa aragonesa lanza un producto con el Banco de Alimentos para recaudar fondos. Pueyo explica a OKDIARIO que la idea surgió este verano, cuando la emprendedora sintió la necesidad de expresar su devoción haca la Virgen del Pilar tratando de ayudar a los demás.

Palomicas del Pilar

«Después del verano pensé llega el momento de hacer un tributo especial a nuestra Virgen del Pilar. En mi casa somos muy devotos. Se trataba de sacar adelante un proyecto en el que cerrásemos el círculo con una acción con la que Popit pudiese agradecer a la Virgen del Pilar todo lo que hace por nosotros, y tuviese un fin solidario, es decir, que la recaudación de ese proyecto tuviese un impacto positivo en los aragoneses. ¿Quién mejor que con el Banco de Alimentos? Así nació Palomicas del Pilar», relata a OKDIARIO.

Santiago Rivas, voluntario del Banco de Alimentos, explica que la entidad ayuda a más de 21.0000 zaragozanos durante todo el año, que lamentablemente se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. «Esta iniciativa es muy importante. Nos da visibilidad y anima a otros empresarios a que sigan la estela de Popit», destaca.

Sonia Pueyo está nominada a los premios ADEA por Gestión Comercial y Marketing. Su compañía, una empresa familiar en plena expansión, ha logrado posicionar en muy poco tiempo, pero con mucho trabajo este snack gourmet en las mejores cadenas hoteleras de España. La marca ha colaborado con marcas de cosmética de moda reconocida internacionalmente, pero señala que «había que hacer algo por la Virgen».

«La Virgen del Pilar está de moda. ¿Cuántos miles de visitantes vienen a Zaragoza para visitar el Pilar y llevarse un recuerdo de la Virgen? Tiene un carisma especial y merece que los zaragozanos rindamos tributo a Ella», explicará aludiendo a la etiqueta de esta edición: un manto de la Virgen inspirado en el popular cachirulo.

Pueyo adelanta que la edición de Palomicas Popit solidarias continuará durante el año. «Yo creo que hay que dar las gracias. Hay que ser agradecido con quien te ayuda en el día a día. Y así, y ese es el caso, la Virgen del Pilar está muy presente».

«Yo soy una empresaria aragonesa. Fabricamos aquí, damos empleo, es un proyecto de expansión nacional e internacional, pero recordar siempre cuáles son tus orígenes y reconocerlo a través de tu fe creo que es muy importante», reivindica.

El lanzamiento de Palomicas del Pilar inaugura así una nueva línea de productos inspirados en los cuidados mantos de Nuestra Señora. «El sabor escogido es Salted&Caramel, el más vendido de la firma. Pero si alguien prefiere hacer un pack con sabores distintos los puede pedir en nuestra web», explica.

El nombre de esta edición solidaria también tiene una explicación muy aragonesa. «Nació inspirada en la conocidísima jota Palomica, palomica y queríamos que apareciera el nombre de la Virgen».

En estos momentos, son muchos los establecimientos aragoneses donde se pueden adquirir las Palomicas del Pilar, como Montal –donde hemos grabado el reportaje–, La Alacena de Aragón, Bakery & Cakes, el Club de Gourmet del Corte Inglés. Además De Pascuas a Ramos, ha complementado este pack con un globo cachirulo que también es solidario.