Leonor se despide de Zaragoza con honores: repite el itinerario de la coronación de los Reyes de Aragón

La princesa Leonor formará parte de la historia con mayúsculas de Aragón para siempre. Este martes, la heredera ha recibido la Medalla de las Cortes de Aragón y la Medalla de Aragón, así como el título de Hija Adoptiva de Zaragoza.

Todo ello, en una mañana emocionante, donde Leonor ha visitado tres de los espacios históricos más importantes de Aragón, que coordinados entre sí, en la ruta que la princesa ha trazado, muestran que la simbología y el rito todavía están latentes en la historia de la comunidad. Puesto que, desde la Aljafería, el cortejo se ha dirigido hacia la Aseo del Salvador, exactamente el mismo itinerario que los Reyes de Aragón hacían para coronarse.

Eso sí, antes la princesa ha realizado una parada en el Consistorio, para recibir el título de Hija Adoptiva de Zaragoza, donde la alcaldesa le ha entregado el bastón de mando a su llegada. Como es imaginable, la decisión del itinerario no ha sido una coincidencia, sino una muestra de cariño y devoción de los aragoneses por la institución de la Monarquía, que han tenido el honor de acoger a la princesa en el inicio de su formación castrense en la Academia General Militar.

Es por eso que, tal y como se anunció, al término de su estancia en la Academia General Militar, y a sólo cinco semanas de que Leonor reciba el despacho de alférez y ponga rumbo a su siguiente etapa formativa en Pontevedra, la princesa, vestida con el uniforme de cadete de 2.º curso, ha recibido los máximos galardones que Aragón le ha concedido, tal y como recibió su padre, el Rey Felipe VI.

En la visita de su Alteza Real la Princesa de Asturias, ha estado presente la ministra de Defensa, Margarita Robles. No han estado presentes sus padres, los Reyes de España, convirtiéndose este acto institucional en el primero que la princesa realiza en solitario en su mayoría de edad.

Leonor, Medalla de las Cortes de Aragón

La mañana ha comenzado en el Palacio de la Aljafería, sede del Parlamento autonómico, donde Leonor ha recibido la Medalla de las Cortes de Aragón, el máximo galardón que otorga la institución, a fin de «reconocer el sentimiento de lealtad y respeto hacia la Corona y hacia el ideal de servicio que esta institución simboliza». La encargada de darle el reconocimiento ha sido la presidenta, Marta Fernández.

En la Aljafería, la princesa ha firmado en el Libro de Honor de las Cortes de Aragón, donde ha estampado su firma con la siguiente dedicatoria: «Muchas gracias por concederme la medalla de las Cortes de Aragón, en este palacio de la Aljafería, que fue casa de los Reyes de Aragón. Una ocasión especial que me ha dado la oportunidad de conocer más su historia y disfrutar de su belleza. Todo mi afecto, Leonor, princesa de Asturias».

Hija Adoptiva de Zaragoza, como el Rey

Posteriormente, la princesa Leonor se ha trasladado hasta el Ayuntamiento de Zaragoza, donde ha recibido de la alcaldesa popular Natalia Chueca, el título de Hija Adoptiva de la capital aragonesa. De esta manera, el Consistorio ha querido «dejar constancia del afecto de la ciudad» por la Princesa de Asturias, así como para «valorar lo que representa para la capital aragonesa y toda España y agradecer su vinculación con la ciudad».

El título de Hija Adoptiva de Zaragoza a Leonor es una concesión que también fue otorgada al Rey Felipe, siendo príncipe, días antes de terminar su estancia en la Academia General Militar. Y, como su padre en aquel seis de mayo de 1986, Leonor ha firmado en el Libro de Oro de la ciudad.

Hacia la Catedral

Después, a las doce en punto y coincidiendo con el canto del ángelus proveniente de la Basílica de la Virgen del Pilar, la princesa ha caminado hasta la catedral de la Seo del Salvador para completar el itinerario.

En el breve trayecto, Leonor ha recibido el cariño de los zaragozanos que se han acercado a saludar a la princesa, algunos de ellos con banderas de España, que le han vitoreado al grito de «¡VIVA!» y «¡GUAPA!», así como le han deseado «¡SUERTE!».

En el santo lugar de la Seo del Salvador, Leonor, princesa de Asturias y de Gerona, ha recibido la Medalla de Aragón, entregada por el presidente autonómico, Jorge Azcón, ante la atenta mirada de todos los asistentes de este histórico día.

Hoy es un día muy importante, lleno de simbolismo y que nos llena de orgullo como aragoneses. La Princesa Leonor recibe la Medalla de las Cortes de Aragón, la Medalla de Aragón y es nombrada Hija Adoptiva de Zaragoza. Comenzamos por el primer acto en el Palacio de la Aljafería,… pic.twitter.com/k2JYi3iCnB — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) May 21, 2024

Leonor ha entrado a la catedral imponente, al compás del majestuoso órgano, junto con el presidente de Aragón y la ministra Margarita Robles. El organista posteriormente ha interpretado el Himno de Aragón y el Himno de España, al concluir la ceremonia. En el acto han estado presentes, entre otros, a título de ex presidentes, Javier Lambán y Luisa Fernanda Rudi.

Azcón ha subrayado la continuidad monárquica que supone este emotivo galardón, ya no sólo con su padre, el Rey Felipe, quien la recibió hace 35 años, de manos del presidente Gómez de las Roces (presente en esta ceremonia).

En este espectacular lugar, la princesa ha pronunciado unas palabras de agradecimiento por el cariño que ha recibido durante su estancia en Zaragoza y en el que ha vivido momentos inimaginables, como la jura de bandera de su padre como Rey de España, en el patio de la Academia General Militar.

«Les puedo decir que lo que he vivido aquí supera con creces lo que pensaba hace diez meses. En Zaragoza, en Aragón, me he sentido como en casa, acogida y acompañada en una tierra que siempre formará parte de mi vida», ha expresado ante los presentes.

La princesa ha destacado la importancia que ha tenido para su crecimiento «personal y académico» su estancia en la Academia General Militar: «No sólo me he formado como cadete, sino que descubrir la exigencia académica e intelectual, física y técnica, que eso significa, me hace apreciar aún más al Ejército de Tierra y a nuestras Fuerzas Armadas».

Al terminar la ceremonia, la princesa ha visitado la Seo acompañada del cabildo metropolitano. A la salida, cientos de zaragozanos han esperado a la princesa. Y, como no podía ser de otra manera, la visita Leonor ha concluido con un ágape en el Museo Alma Mater, junto a la catedral.