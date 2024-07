Crece la oposición a la instalación de una central de biomasa en Teruel por «el riesgo a la salud»

En Teruel, se hace cada vez más fuerte la oposición hacia el proyecto de una empresa que plantea instalar una central de biomasa a pocos metros del barrio Fuenfresca. La empresa soriana Rebi ha pedido licencia para ubicar a sólo 469 metros de este barrio una novedosa red de calor para abastecer la demanda de agua caliente y calefacción urbana para esta zona de la ciudad.

Sin embargo, la preocupación por las consecuencias que puede tener en la salud de los vecinos la permanente quema de madera, que llaman la «mega estufa», ha hecho saltar todas las alarmas entre los ciudadanos. La asociación de vecinos de la Fuenfresca lleva recabadas, en menos de un mes, más de 5.000 firmas, explican a OKDIARIO. Una cifra relevante a tener en cuenta que Teruel tiene unos 35.000 habitantes.

«El oscurantismo en la implantación está siendo total. Muchas personas en Teruel desconocen aun que se pretende instalar una central de biomasa que quemaría 180 toneladas, las cuales no sabemos de dónde van a proceder. No sólo nos va a perjudicar a los vecinos de este barrio, sino a todo Teruel. Es muy grave y, por eso, hemos creado un grupo de trabajo para darlo a conocer y crear conciencia», señalan.

Polémica política: ¿central de biomasa?

La polémica instalación ha sido motivo de discusión en el pleno de este lunes en el Ayuntamiento de Teruel, donde Vox ha planteado rechazar definitivamente la autorización especial que requiere esta empresa para la construcción, en la línea manifestada por el presidente provincial del partido y vicepresidente del Gobierno aragonés, Alejandro Nolasco, quien se manifestó junto con los afectados este pasado domingo.

🛑✋️ @VoxTeruel presentará mañana una moción para detener la instalación de la central de #biomasa en #Teruel

Los vecinos han recogido 3.000 firmas y nosotros estamos aquí para apoyarles

✖️ No vamos a consentir que se ponga en riesgo su salud con este atropello pic.twitter.com/nODj2wB67u — Alejandro Nolasco (@_a_nolasco) June 30, 2024

Como decimos, el malestar ciudadano ha llegado al pleno del Ayuntamiento de Teruel este lunes, donde Vox se ha hecho eco de las protestas instando a que se deniegue la licencia especial que requiere la empresa de Rebi, para proceder a su instalación. Si bien la propuesta de Vox no ha prosperado, por los motivos que a continuación explicaremos, el rechazo político ha quedado evidente, puesto que ningún grupo se ha posicionado a favor de dicha instalación.

La central de biomasa en Teruel

Todos los grupos, tanto PSOE (que se ha abstenido), como PP (que ha votado no), como Teruel Existe (que ha apoyado a Vox), han estado de acuerdo en que la ubicación de la instalación donde está planteada no es la correcta.

Sin embargo, el motivo por el cual la moción no ha salido adelante con el refrendo total del pleno, se ha debido a que Vox proponía que el Ayuntamiento de Teruel rechazara la autorización especial para la construcción de la central de calor. «Un procedimiento que el pleno del Consistorio no debe interferir porque es un trámite administrativo», tal y como ha explicado el equipo de Gobierno liderado por la popular Emma Buj, quien gobierna con mayoría absoluta.

Tal y como ha expuesto la alcaldesa, la solicitud del proyectos tiene dos informes técnicos: uno favorable y otro desfavorable, porque en uno lo consideran como infraestructura urbana y otro como explotación industrial. Ahora, por tanto, se está pendiente de la recalificación del suelo. «El pleno no puede tomar una determinación que vaya en contra de los informes técnicos», ha expresado Buj, «tenemos una responsabilidad de Gobierno y, por tanto, seguir unos procedimientos administrativos».

«No podemos resolverlo por un acuerdo de pleno en una moción, aunque nosotros estemos de acuerdo con lo que dicen -refiriéndose a Vox-. No podemos prevaricar en un pleno, interfiriendo en un expediente que tiene que comenzar y concluirse. Si el informe es negativo, nunca llegará a este pleno. En caso de que fuera positivo, el equipo de Gobierno podría traerlo a este pleno. Y que no quepa duda que a este equipo lo van a encontrar con el interés general y el de todos los turolenses», ha manifestado.

«Nuestro programa de planteamiento urbano saca instalaciones industriales de la ciudad, por lo tanto, es el modelo de ciudad que tenemos», ha añadido dejando claro que todavía queda mucho camino por hacer.

La misma postura ha defendido el PSOE, que ha reconocido estar de acuerdo con Vox, pero ha considerado que la moción era errónea y, por eso, se ha abstenido. «Nosotros apoyaríamos una moción que expresara la oposición a la ubicación de esta central», han señalado. Sin embargo, Vox le ha echado en cara que por qué no ha hecho una enmienda a la moción. A lo cual el PSOE ha explicado que lo había hecho in voce. Un dilema por el cual la alcaldesa de Teruel ha intervenido para aclarar que el PSOE ha hecho un comentario, no ha presentado una enmienda.

La salud vs la polución

«Nosotros queremos un principio de precaución porque lo más importante es la salud», ha expresado la concejal de Vox, Elena Fernández. Al tiempo que ha relatado que han contactado con los vecinos de otras zonas donde se ha instalado estas central «y los vecinos dicen todos lo mismo: aunque haya un mantenimiento excelente, los vecinos aparecen con cenizas». Vox ha expresado que se puede desarrollar en otros lugares, como el polígono industrial Platea.

«No se entiende que se pueda proyectar esta empresa a 469 metros del barrio de la Fuenfresca, con la excusa de que dos barrios se van a beneficiar de una ahorro en su factura, cuando se están retirando de la ciudad actividades de otro tipo aun sin ser nocivas», han añadido.

Teruel Existe ha votado a favor de la propuesta de Vox, argumentando lo nocivo que sería para la salud de los vecinos del barrio de la Fuenfresca: «No comprendemos el beneficio que puede tener para los ciudadanos poner una planta de biomasa que es más contaminante que los combustibles que se están utilizando actualmente. Además, según información de la propia empresa Rebi, la mayoría de las calefacciones de Teruel utilizan gas».

Teruel Existe también ha defendido que «la salud de los ciudadanos es lo primero». «Hemos estado revisando informes técnicos», han explicado y «las tasas de emisiones de una planta que utiliza biomasa forestal excede a las del gas, gasoil, entre los contaminantes aéreos comunes, en los contaminantes aéreos peligrosos y en el monóxido de carbono. Además también emite denceno, formaldehído, fenoles, dioxinas, todos ellos son peligrosos para la salud».

«A la conclusión que hemos llegado es que la incineración de la madera produce sustancias tóxicas para la salud de las personas. A corto plazo, las partículas que contiene el humo de la madera, pueden agravar la enfermedad pulmonar, puede producir ataques de asma y bronquitis aguda e incrementar el riesgo de infecciones respiratorias», han señalado.

«También se han encontrado asociación con ataques al corazón. La exposición a las partículas finas son muy difíciles de eliminar, incrementan las posibilidades de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiovascular, muerte prematura y cáncer de pulmón. Puede afectar también al sistema inmunitario», han concluido.

La oposición ciudadana

De la misma manera, un afectado por esta instalación expresan a OKDIARIO que «la instalación de una empresa con intereses económicos es a costa de la salud, no es viable». «Además, la producción de esta central es exacerbada para el consumo real que demanda esta zona, sólo una minoría tiene pellet. ¿Qué harán con ese excedente?», sospecha, «lo venderán y harán negocio a costa de la salud de este barrio».

De hecho, tal y como refleja Vox en su propuesta, el informe del arquitecto municipal del 28 de junio del año pasado, habla que «este proyecto se trata de una actividad molesta, insalubre o peligrosa que deben ser alejados de otro tipo de suelo, viviendas o núcleo de población». «Hay que recordar que esta central se quiere ubicar a 469 metros de las primeras viviendas de La Fuenfresca, y la respuesta de la empresa ha sido: ‘la actividad podría clasificarse como molesta, insalubre o nociva, pero bajo ninguna circunstancia seria peligrosa’», han recordado los de Abascal.

Por su parte, la asociación de los vecinos de Fuenfresca han organizado una recogida de firmas este jueves, coincidiendo con las fiestas de la ciudad. Así mismo amenazan con realizar movilizaciones si el Consistorio no rectifica en su postura.