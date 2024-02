La Cocina de Keyla, el paraíso sin gluten para disfrutar de un delicioso brunch en Zaragoza

Hace siete años, Keyla, una brasileña afincada en Zaragoza, decidió abrir un restaurante sin gluten, dispuesta a conquistar los paladares más exquisitos con sus recetas 100% artesanales ideadas y elaboradas por ella.

Después de años de trabajo, La Cocina de Keyla se ha posicionado como un paraíso para aquellos que quieran disfrutar de un delicioso brunch sin gluten en Zaragoza. Esta mujer emprendedora abre sus puertas a OKDIARIO para conocer más de los secretos de uno de los lugares más icónicos entre los amantes de la comida sana y elaborada sin prisas, frecuentado por influencers aragonesas.

La historia de Keyla

«Yo abrí este restaurante sin gluten en Zaragoza animada por mis amigos», cuenta sonriente. «Solía ir al gimnasio y empecé a observar que había mucha gente que no podía comer gluten. Yo preparaba los postres para los cumpleaños. Me decían que estaba muy bueno y que tenía que emprender un negocio».

De esa idea nació La Cocina de Keyla. Un lugar que no se podría definir ni como un clásico restaurante ni una cafetería. El estilo hogareño del establecimiento demuestra que su concepto es dar un paso más: «Que la gente se sienta como en casa», nos dice. Por eso, esta mujer emprendedora quiso recrear un salón comedor en el que los clientes pueden contemplar en directo cómo se elabora su plato.

Keyla abre solo por las mañanas, especializada en desayunos y brunch. Por eso, si quieres ir a comer, lo mejor será que llames con antelación y hagas una reserva porque este exclusivo sitio tiene un pequeño aforo de unas 25 personas. También tiene servicio de recogida.

Además de platos sueltos a la carta, puedes pedir diferentes combos, para compartir. Están ideados para que al final sea el comensal el que se combine su propia propuesta entre tostadas, crêpes, pizzetas, quichés. Además todos los zumos son naturales.

«Un futbolista trajo a su padre para que probara mis platos. El hombre vino muy escéptico porque no creía que algo sin azúcar sin lactosa y sin gluten pudiera saber a algo», recuerda, «y le dije: ¡prueba lo que quieras, y si no te gusta, te invito!». ¿Le gustó?, preguntamos. Ella sonríe… «Sí, es algo que la gente no se espera, pero la comida natural tiene un sabor distinto, más intenso. Empecé para personas que querían una elaboración más especial y ahora viene personas que comen de todo».

El restaurante de Zaragoza donde comer un brownie sin gluten

Keyla defiende su cocina como un modelo de vida: «Quien me conoce lo sabe, mi alimentación es una filosofía de vida, y era lo que quería compartir con la gente». Esta brasileña elabora muchos tipos diferentes de tarta, todas ellas sin gluten, sin lactosa y sin azúcar, como el resto de los platos de la carta.

Entre los postres más famosos y llamativos se encuentra la receta de brownie. Una exquisitez elaborada con harina de almendra, chocolate y «un toque de amor», nos dice como buena chef que deja, en el más íntimo de los secretos, el truco para poder recrearlo, como el toque del caramelo de miso y coco, con el que pinta el plato. «Nosotros trabajamos el chocolate puro. Y el brownie que preparamos es vegano y lo coronamos con un delicioso chocolate caliente por encima», explica.

El restaurante de todo el pan sin gluten

«He invertido mucho tiempo. Los platos requieren mucha experimentación y observancia. Pruebo mucho hasta lograr la textura que deseo», nos cuenta. «La base de mi pan son las semillas, como el lino, el trigo sarraceno. Son dos productos que no pueden faltar», confiesa.

Y nos hace una advertencia para que la masa sea esponjosa: «Hay que pensar que cuando retiras la harina de trigo, necesitan otros ingredientes para que la masa sea esponjosa. Por lo que el agua es esencial, porque los productos que no tienen gluten tienden a sacarse más pronto».

Tostadas perone y crepes de tapioca

Este restaurante sin gluten, ofrece en Zaragoza una crepe crujiente de harina de yuca a la plancha sanísima y para chuparse los dedos, y rellena al gusto. Aguacate, tomate, queso fundido, hummus, crema de anacardo. Además prepara unas tostadas elaboradas con un pan de molde casero hecho por ella, que tuesta con mantequilla ghee.

Keyla nos recomienda la tostada perone. «Tiene historia. Le bauticé así por un amigo, que comía mucho me dijo que quería que llevara de todo y además dos huevos poché», relata.

La crema de anacardos

Para culminar por este paseo culinario, no queríamos pasar por alto la crema de anacardos. Keyla nos da su receta: «Es muy sencilla, sólo lleva anacardos crudos, un toque de romero y aceite de oliva virgen extra». «Ya te he dicho una receta», nos dice con picardía, «no hay secreto… Mezcla la crema de anacardos con un buen aceite de oliva». ¡Habrá que probarla…!