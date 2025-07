Emotiva despedida al agricultor aragonés muerto: «No perderemos a los más jóvenes, es la revolución del campo»

Este domingo se ha celebrado un emotivo homenaje al joven agricultor fallecido de 27 años con una concentración a las puertas del palacio de la Aljafería en Zaragoza. La asociación Aragón Es Agricultura y Ganadería (AEGA) y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (UNASPI) han convocado a la sociedad civil a las puertas de las Cortes de Aragón y en la que también ha estado su familia, que ha agradecido las muestras de afecto y apoyo.

El lugar escogido es ya un símbolo de la resistencia del campo aragonés, y en el que han advertido que su muerte es un punto de inflexión anunciando una fuerte movilización para comienzos de octubre: «Es la revolución del campo». «No podemos permitir perder a más jóvenes», han destacado.

El acto ha contado con la presencia de un sacerdote que ha pronunciado un emotivo discurso en el cual ha expresado que «Dios tendrá en cuenta su defensa del campo», y ha invitado a rezar a todos los presentes un Padre Nuestro y un Ave María.

Se han vivido momentos de una gran emotividad como el que ha protagonizado la familia junto con los representantes de AEGA y UNASPI, que han dejado varios ramos de flores justo en el lugar donde se produjeron los momentos de más tensión en la comunidad autónoma, en el transcurso de las protestas que comenzaron en febrero del pasado año en toda España contra la situación que atraviesa el sector primario fruto de la legislación europea del Pacto Verde y la Agenda 2030.

Homenaje multitudinario

Sus compañeros y amigos han organizado un homenaje multitudinario con el lema «que ser valiente no salga tan caro», a fin de «honrar su vida, su compromiso y su lucha». «Alzamos la voz por un campo que no puede más», reivindican.

«David no sólo era un agricultor. Era un joven profundamente comprometido con su tierra, su gente y con un modo de vida cada vez más amenazado. Un luchador que dio forma desde principio a AEGA», ha expresado la asociación en un comunicado.

«Su pérdida, marcada por la presión insostenible que padecemos quienes vivimos del campo, deja un vacío enorme, pero también un mensaje claro: no podemos seguir ignorando el sufrimiento del medio rural», reivindican.

Según han manifestado el homenaje buscaba también convertirse en una «llamada colectiva a la responsabilidad y al cambio»: «Como David, creemos en un campo vivo digno y con futuro».

Durante el homenaje, se ha habilitado una zona simbólica a modo de altar, donde las personas que han acudido al llamamiento, han depositado flores, velas y algunos detalles significativos, con el que se ha expresado numerosas muestras de cariño. También han acudido algunos representantes de Vox, Frente Obrero, Alvise Pérez y la asociación universitaria 1525. Según he podido saber OKDIARIO, ningún miembro del Ejecutivo del Gobierno de Aragón ni tampoco de la presidencia de las Cortes se han puesto en contacto con la familia.

No es la primera gran concentración multitudinaria en honor al joven. El funeral en su pueblo natal celebrado el pasado 10 de julio, concentró a más de 2.000 personas en la iglesia de San Martín de Tours, llegadas de distintos puntos de la geografía aragonesa y también de localidades de Cataluña y Valencia. Lafoz fue el primer aragonés que con su tractor llegó a una de las zonas afectadas por la DANA en Valencia.

La historia de David

El joven David Lafoz fue el protagonista de aquel polémico día del uno de marzo de 2024, cuando decidió atravesar el puente que cruza el foso del palacio con el tractor que conducía, junto una comitiva a pie de cientos de agricultores y ganaderos.

El dispositivo diseñado en esta ocasión por la Unidad de Intervención Policial (UIP) no fue el más acertado como reconocieron fuentes de la Policía Nacional a OKDIARIO, hasta el punto que varios de los antidisturbios estuvieron a punto de caer al foso cuando los manifestantes lograron romper el cordón de seguridad que estaba impidiendo el acceso al Palacio de la Aljafería.

El suceso provocó fuertes críticas por parte de la Policía que denunciaron que el tractor conducido por Lafoz había intentado atropellar a uno de los guardias. Pese a que la jueza archivó la causa por considerar que las lesiones sufridas por los policías revestían escasa entidad, el sindicato Jupol –que lamentó públicamente el fallecimiento del joven y ha mostrado su solidaridad con el sector– decidió recurrirlo ante la Audiencia Provincial y ésta le dio la razón, reabriendo el caso, por lo que el joven se enfrentaba a una posible multa cuantiosa multa que podría superar los 50.000 euros.

Si bien el acoso institucional al joven no habría hecho más que comenzar. Según denuncian sus propios compañeros de profesión, desde ese momento, Lafoz habría sufrido una caza indiscriminada por parte de Hacienda, que le habría hecho la vida imposible, y que habría sido el motivo fundamental por el que el joven agricultor habría optado por quitarse la vida, sumido en una espiral emocional de la que no pudo salir.

Él mismo reconoció en un mensaje que dejó escrito en sus redes sociales antes de morir que no aguantaba «más inspecciones de Hacienda ni de trabajo». «Lo siento por despedirme de esta manera tan cobarde, pero no aguanto más presión, no aguanto estar discutiendo todos los días con gente, no aguanto más inspecciones de Hacienda ni de trabajo, no aguanto 16 horas de trabajo para no vivir», confesó en el último momento.