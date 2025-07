Muere a los 27 años el agricultor aragonés que fue un símbolo contra el terrorismo fiscal del Gobierno

El campo español está de luto por el fallecimiento de un joven agricultor aragonés de tan sólo 27 años, que ha desatado la indignación del sector primario hacia las instituciones y las políticas impuestas desde Bruselas a las que culpan de su trágica muerte.

Se trata de David Lahoz, una de las cabezas más visibles en las movilizaciones del campo en Aragón desde que comenzaron las manifestaciones espontáneas por las ciudades españolas y que se ha convertido en un símbolo de resistencia contra la presión fiscal del Gobierno, «que está llevando a la ruina a los pequeños agricultores y ganaderos», señalan compañeros del joven a OKDIARIO.

David Lahoz era uno de los fundadores de la asociación Aragón es Ganadería y Agricultura (AEGA) que se constituyó tras estas primeras protestas en febrero de 2023. Además había participado de forma activa en ayudar a las víctimas de la DANA en Valencia, siendo el suyo uno de los primeros tractores que salieron de Aragón para sumarse a las labores de rescate y colaboración.

AEGA ha remitido un triste comunicado en el que resaltaba la vida entregada al campo de este joven que comenzó siendo agricultor a los 15 años: «Decidió apostar por lo que muchos abandonan, quedarse en su pueblo, trabajar la tierra y luchar por el sector primario, ese que tan a menudo es olvidado y, sin embargo, tan vital para todos».

Símbolo contra el terrorismo fiscal del Gobierno

Según explican personas cercanas a David a OKDIARIO, el joven estaba atravesando un momento profesional muy difícil dado que las inspecciones de Hacienda estaban convirtiendo su día a día «en una pesadilla».

«Cuando te expones, el Estado te castiga, y eso le pasó a David. Las inspecciones de Hacienda eran continuas. Además se enfrentaba a una multa grave de hasta 50.000 euros si lo condenaban por lo que ocurrió en la Aljafería. Además, no había recibido los pagos de la PAC, una ayuda que es fundamental para todos los agricultores como él de secano», explican compañeros suyos a OKDIARIO, que destacan que llevaba todo el peso de la pequeña empresa familiar sobre sus espaldas.

Lahoz fue el protagonista, junto con otros cuatro agricultores y ganaderos, de romper el cordón de seguridad en las Cortes de Aragón y adentrar su tractor en el perímetro más próximo al Palacio de la Aljafería en una de las protestas del campo hace más de un año.

El suceso provocó fuertes críticas por parte de la Policía Nacional que denunciaron que el tractor había intentado atropellar a uno de los guardias, alegando que casi se caen por el foso del palacio.

Pese a que la jueza archivó la causa por considerar que las lesiones sufridas por los policías revestían escasa entidad, el sindicato Jupol, decidió recurrirlo ante la Audiencia Provincial y ésta le dio la razón, reabriendo el caso. «A partir de ahí, comenzó claramente una extorsión sufriendo una inspección tras otra», señalan sus allegados.

«Nosotros lo vemos como un asesinato de guante blanco, porque son responsables de que acabara con su vida. El maltrato institucional que estamos sufriendo no tiene nombre. Para nosotros, David es un mártir de este sistema», denuncian.

El joven había publicado una fotografía en redes sociales, en la que se observa una soga, con un escalofriante mensaje que advertía de lo peor: «Lo siento por despedirme de esta manera tan cobarde, pero no aguanto más presión, no aguanto estar discutiendo todos los días con gente, no aguanto más inspecciones de Hacienda ni de trabajo, no aguanto 16 horas de trabajo para no vivir».

Indignación y solidaridad en redes

El fallecimiento de David ha despertado la indignación en gran parte de la sociedad española que ven en su caso el ejemplo del sufrimiento de millones de españoles en España, y que pone de relieve lo que está sucediendo en otros lugares de Europa, como es el caso del sur de Francia, donde llevan años de movilizaciones continuas y con una alta tasa de suicidios de pequeños agricultores y ganaderos –un 20% más al de la población general–, narrado en la novela de Serotonina de Michel Houellebecq.

«No podemos más, las manifestaciones del sector primario son un grito de auxilio. La vida se está volviendo imposible. Estamos siendo acosados a través del fisco y de leyes que se hacen en despachos sin respetarnos», denuncian desde AEGA.

Son muchos los mensajes de solidaridad que han expresado distintas personalidades. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha expresado su pésame en redes sociales.

El conocido mecánico Ángel Gaitán se hacía eco de la noticia mostrando su solidaridad con el campo español. También el líder de Frente Obrero, Roberto Vaquero, ha expresado su condolencias. Así como la organización juvenil Revuelta también ha dado el pésame los familiares, defendiendo que «toda España debería honrar a personas como él».