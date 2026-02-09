Cielo nuboso y posibilidad de precipitaciones débiles en buena parte de la provincia, especialmente en el sistema Ibérico, donde la cota de nieve ascenderá a lo largo del día. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso. El viento será flojo, predominando del oeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: lluvias intensas y ambiente fresco

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada de hoy se presenta marcada por una alta probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde-noche. Las nubes, como un manto gris, cubrirán el horizonte, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 16 grados, ofreciendo un ambiente fresco. La sensación térmica, sin embargo, podría sentirse más cálida, alcanzando los 15 grados, aunque la humedad, que se mantendrá elevada, hará que el ambiente se sienta algo pesado.

A primera hora, el sol asomará tímidamente, pero pronto se verá eclipsado por la inminente llegada de las precipitaciones. Ya por la tarde, la lluvia podría hacerse más intensa, así que es recomendable llevar paraguas. El viento, en calma, no superará los 30 km/h, lo que permitirá disfrutar de las pocas horas de luz que nos regala el día, desde las 08:06 hasta las 18:28. En resumen, un día que invita a buscar refugio y disfrutar de la calidez del hogar.

Calatayud: nubes grises y lluvia persistente

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un ambiente fresco, donde la temperatura apenas alcanza los 5 grados y el viento sopla con fuerza, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia se eleva al 100% y las precipitaciones se intensificarán, acompañadas de ráfagas de viento que alcanzarán los 35 km/h.

La tarde-noche traerá consigo un descenso térmico notable, con temperaturas que podrían caer hasta los 2 grados. La humedad, que rondará el 90%, sumará un toque de incomodidad al ambiente. Con la lluvia incesante y el viento fuerte, es recomendable no olvidar el paraguas y prepararse para un día que, sin duda, será memorable por su carácter inusual.

Tarazona: cielo nublado y probabilidad de lluvia

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 4 y 14 grados. A lo largo del día, se espera una probabilidad alta de lluvia, tanto en la mañana como en la tarde-noche, aunque el viento será leve, lo que no afectará demasiado las actividades al aire libre.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo tranquilo, ya que el ambiente será propicio para las actividades diarias. Aprovechar la jornada para visitar algún rincón de la ciudad puede ser una excelente manera de pasar el tiempo, a pesar de la posibilidad de algunas gotas.