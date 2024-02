Azcón reclama para Aragón un trato igual que para Cataluña: «Hay sequías de primera y de segunda»

Minutos antes de que diera comienzo de la reunión del Comité Ejecutivo Autonómico del PP en Aragón, Jorge Azcón se ha manifestado sobre el asunto de agua en Cataluña. El presidente del Ejecutivo aragonés considera que es una buena decisión la de enviar navíos con agua y que la construcción de canales para paliar las necesidades de agua no eran una buena opción, pero advierte que hay «sequías de primera y de segunda».

Azcón ha puesto el foco en la celeridad con la que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha actuado para abordar el problema de la sequía en Cataluña, así como la reunión que ha tenido con las autoridades de la región.

➡️ Celebro que la ministra Ribera y la Generalitat hayan llegado a acuerdos para encontrar soluciones a la sequía en Cataluña. 🗓️ Pero quiero reiterarle mi petición de reunión. 💦 En Aragón también tenemos problemas de sequía y también queremos hablar de soluciones. pic.twitter.com/hdEB17Llhh — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) February 5, 2024

El presidente aragonés reivindica una equidad de trato sobre los asuntos del agua. «Quiero seguir reunirme con la ministra, para que Aragón sea tratada con la misma celeridad que se ha tratado a Cataluña. Aragón tiene problemas de sequía y la ministra tiene que conocer los problemas», ha exigido a Ribera.

«La semana pasada pedí una reunión para hablar del agua en Aragón y de los problemas de sequía, hoy quiero reiterar esa reunión», ha insistido. «La sequía es importantísima. En Aragón ha significado que se perdieran 1.500 millones de euros y a mí me gustaría saber las obras que se van a hacer en Aragón para paliar los problemas de sequías», ha expuesto poniendo de relieve la afección del campo aragonés ante la escasez de agua.

Azcón apoya la decisión del agua en Cataluña

Jorge Azcón es contrario a un trasvase de la cuenca del Ebro a Cataluña. Su partido con Vox sacaron adelante una Proposición no de Ley sobre el famoso trasvase que propuso el consejero de Acción Climática de la Generalitat David Mascort, por considerarlo «un chantaje de los independentistas».

De tal forma, que la nueva solución presentada entre la ministra y la Generalitat en la reunión que han tenido este lunes de transportar barcos de agua desde el puerto de Sagunto a Barcelona, Azcón la ha celebrado: «Cuando las declaraciones tienen lógica da igual quien las haga, si el presidente de Cataluña ha hablado que la solución de los problemas de sequía tienen que ver con llevar agua en barco, es lógico y yo lo voy a apoyar».

«La situación extraordinaria de sequía hay que aplicar medidas extraordinarias como llevar agua en barco. No hubiera tenido ninguna lógica que lo que se planteara fuera una medida estructural, que no hubieran requerido solo hoy, sino también durante muchos años del futuro», ha añadido.

470 millones de Sánchez a Cataluña

Según se puede extraer de esta reunión, será el Gobierno de España el que pague la producción del agua desalinizada, un proyecto por el cual Sánchez destinará 470 millones de euros a Cataluña, a partir de la desalinizadora de la empresa pública española Acuamed, encargada de la construcción y explotación de las obras hidráulicas.

«A mí me parece fenomenal que la primera reunión que la ministra tiene con el consejero de medioambiente de la Generalitat se destinen 470 millones de euros a la sequía», ha opinado mientras reivindicaba un trato igual con el resto de comunidades autónomas, porque esta situación ocasionaba «sequías de primera y de segunda».

«Las obras para las desoladoras se van a acometer desde el Estado», ha asegurado. «Estas infraestructuras se podrían hacer desde la propia Generalitat, pero la realidad es que ahora va a ser la Administración del Estado y los ministerios quienes van a poner nada más y nada menos que 470 millones de euros», ha valorado.

«Para que se hagan una idea, esta cantidad puede ser prácticamente el dinero que se destina en los presupuestos generales del Estado a Aragón en un año normal. Este año en Cataluña, solo para la desalinización del agua, van a destinar este dinero», ha expresado Azcón.

«Yo no lo critico, pero no puede ser que Yesa se retrase a 2030, ni que las obras que necesitemos en Aragón se retrasen año tras año», ha concluido a la espera de reivindicar las obras pendientes del Pacto del Agua en una futura reunión que todavía no tiene fecha.