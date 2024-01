El Gobierno de Aragón rechaza el trasvase del Ebro a Cataluña: «No se puede decir más claro»

Desde hace más de una semana, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, se ha posicionado públicamente en contra de cualquier trasvase del Ebro. La misma postura de rechazo la han ido manifestado diversos miembros del Ejecutivo, como el vicepresidente Alejandro Nolasco, así como el consejero de Agricultura, Ángel Samper, y el portavoz del PP en las Cortes, Fernando Ledesma. La última en salir a la palestra ha sido la portavoz del Gobierno, Mar Vaquero: «No se puede decir más claro», ha sentenciado ante las acusaciones del PSOE.

Lo dije claramente el pasado día 15 en @RadioZaragoza. Lo reitero hoy: el @GobAragon se opone a cualquier trasvase de aguas del Ebro fuera de la cuenca hidrográfica. No nos sobra agua. Tenemos muchas necesidades de abastecimiento y regadío presentes y futuras y hay herramientas… — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) January 22, 2024

En la mañana de este martes, la vicepresidenta segunda y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha retirado, en rueda de prensa, las palabras expresadas por Azcón al respecto del trasvase del río Ebro a otra cuenca: «En Aragón no sobra agua y necesitamos esta agua para nuestro presente y futuro», defendiendo la hídrica prevista en el Estatuto de Autonomía de 6.550 hectómetros cúbicos para garantizar «el crecimiento y desarrollo esencial de Aragón».

En contestación a las declaraciones del pasado miércoles la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre facilitar el riego de cultivos en la comarca del Priorat (Tarragona): «No es descartable que en situaciones de emergencia haya que tomar medidas extraordinarias de emergencia».

«Todavía hay 50.000 hectáreas que están pendientes de estos regadíos», ha denunciado Vaquero, para señalar que existen «otras vías y alternativas» para satisfacer las necesidades de agua de otras comunidades, como «la reutilización o la desalación».

La moción trampa del PSOE

Sin embargo, el PSOE en Aragón ha dado un rueda de prensa para negar la mayor, que Azcón «no ha dado la cara frente a la defensa de los trasvase». Una postura que el PP no ha tardado de refutar, poniendo en evidencia la moción que el PSOE ha presentado en las Cortes a propósito del tema.

El portavoz de Grupo Popular en las Cortes, Fernando Ledesma, ha reparado en la estrategia de comunicación del PSOE, en la rueda de prensa, dada por su portavoz, Maite Pérez, en la cual ha criticado al Gobierno de Aragón mientras ha defendido su negativa a ningún trasvase «venga la propuesta de donde sea».

Sin embargo, en esa rueda de prensa no ha hecho mención a un matiz de la moción presentada por el PSOE que sería la clave para entender el continuo pragmatismo con el que se expresa el partido de Sánchez.

En la rueda de prensa, Maite Pérez se le ha olvidado de mencionar «la coletilla» que incluyen en el texto presentado de su Proposición no de Ley con la que instan a las Cortes de Aragón a posicionase en contra de «cualquier trasvase con fines productivos».

«Esto es mala fe del PSOE, que dicen de boquilla una cosa, y votan otra», ha sentenciado, pues «no tienen credibilidad ni palabra propia ninguna».

«La única palabra que cumple el PSOE, la de los independentistas»

Ledesma ha comparado esta posición respecto del trasvase del Ebro con los indultos a los «golpistas» catalanes: «Se opusieron a los indultos, a la amnistía y, al final, se lo están tramitando en las Cortes Generales». «Al final, la única palabra que cumplen los socialistas es la de los independentistas catalanes», ha sentenciado.

El portavoz popular ha subrayado la importancia que tiene que Pedro Sánchez se pronuncie sobre el asunto del trasvase, para conocer si «hay un acuerdo con los independentistas catalanes para trasvasar agua del Ebro a Cataluña». «El PSOE de Aragón tiene que instar a Pedro Sánchez a aclarar si hay un pacto o no», ha insistido.

«No es la primera vez que el PSOE aprueba un trasvase del Ebro a Cataluña», ha apuntado. Ledesma se ha referido al año 2008, cuando el Gobierno del ex presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, estando como jefe del Ejecutivo en Aragón, Marcelino Iglesias, y en la Generalitat de Cataluña, Jesús Montilla, «aprobaron conjuntamente un trasvase de aguas del Ebro a Barcelona».

En aquel momento, la expresión que emplearon fue «una reasignación temporal de caudales», ha recordado.

«La señora Pilar Alegría casualmente, en aquel momento, diputada nacional, votó a favor del trasvase y de esa convalidación del decreto», ha añadido.

Alejandro Nolasco: «Es una cacicada»

Al día siguiente de las declaraciones de la ministra Ribera, el vicepresidente de Aragón y consejero de Justicia, Despoblación y Vertebración del Territorio, Alejandro Nolasco, dio una rueda de prensa conjunta con el consejero de Agricultura, Alejandro Samper, para contestar.

«Hemos defendido garantizar la reserva hídrica de Aragón, y no vamos a tolerar un trasvase que supone atentar contra la igualdad de todos los españoles para regar viñedos y olivos por las exigencias del independentismo catalán», expresó.

«Escuché al secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán, quien manifestó que sospecha que la inversión de 100 millones que podría realizar la Generalitat no va a ser algo provisional. Insinuó que podía haber un pacto oculto entre Sánchez y Junts que todavía no ha salido a la luz. Pues bien, ya se lo digo yo, que no tengan ningún duda que, por supuesto, hay más pactos ocultos que no conocemos», añadió.

Según Nolasco, Lambán lo tendría fácil: «Basta que ordene a los diputados del PSOE de Aragón en el Congreso que se nieguen a votar sí a estas cesiones del PSOE a los independentistas. Me gustaría que llegara el día, Pilar Alegría, Susana Sumelzo, Begoña Nasarre y Herminio Sancho y el diputado de CHUNTA, Jorge Pueyo, defiendan Aragón y no permitan un trasvase a Cataluña para regar viñedos y olivos fuera del Plan Hidrológico de cuenca».