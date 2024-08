Azcón entrega el manto de la Virgen del Pilar al Papa Francisco: «Es la Virgen de la Hispanidad»

Este lunes, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha mantenido una audiencia con el Papa Francisco en el Vaticano. Lo ha hecho junto con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el arzobispo de la ciudad, Carlos Escribano a primerísima hora de la mañana, en torno a las 7:45 horas, en la biblioteca privada del Palacio Apostólico. En la reunión que han mantenido, han conversado sobre la situación que atraviesa Venezuela, así como Azcón ha reivindicado la la Virgen del Pilar como emblema de la Hispanidad.

«Hay preocupaciones que nos unen desde Zaragoza y Aragón, a lo que ocurre en Hispanoamérica. Es uno de los mensajes fundamentales. La Virgen del Pilar no sólo es de Aragón, es de la Hispanidad y, por eso, tenemos la posibilidad de sentir muy cerca los problemas que ocurren en Hispanoamérica, como en Venezuela», ha señalado Azcón a los medios de comunicación tras la audiencia, que ha durado unos 40 minutos.

En la recepción, el presidente aragonés ha entregado al Santo Padre un rico manto bordado a mano de la Virgen del Pilar con detalles de las tres provincias aragonesas, y de gran simbolismo, que contiene mensajes vinculados al Papa y a Aragón: el escudo heráldico de su pontificado, los colores heráldicos de España, Aragón, Zaragoza y la Compañía de Jesús, así como detalles que simbolizan el río Ebro, la estrella mudéjar de Teruel, la albahaca de Huesca o el mapa de Aragón.

También están reflejados los colores de Argentina, país de nacimiento del papa Francisco, y del Vaticano. Además, el manto fue bendecido y colocado la pasada semana sobre la imagen de la Virgen del Pilar, como es tradición.

Además, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha regalado al papa Francisco una imagen tallada en madera de la Virgen del Pilar como símbolo de la devoción del pueblo de Zaragoza por su patrona. Asimismo, la alcaldesa de Zaragoza le ha hecho entrega de tres libros. Uno sobre la tradición del Rosario de Cristal; otro sobre Las Huellas del Pilar, que es una colección de grabados del Cabildo Metropolitano de Zaragoza y el de la hija predilecta de Zaragoza, Irene Vallejo, El infinito en un junco, que está dedicado por la autora de esta obra.

Por su parte, el papa ha regalado a la alcaldesa un rosario bendecido, una medalla de la Santa Sede, la encíclica sobre la fraternidad y la amistad social, y tres exhortaciones apostólicas postsinodales sobre el amor de la familia, el llamado a la santidad en el mundo actual y otra para todas las personas de buena voluntad sobre la crisis climática.

Venezuela, el tema de conversación

«La reunión ha sido especial desde el punto de vista personal, y muy característica de lo que hoy es el papa, que refleja muy bien lo que el Santo Padre quiere contarle al mundo. La cercanía, el cariño y el amor que tiene la Iglesia Católica», ha explicado el jefe del Ejecutivo aragonés, quien ha sorprendido con un radical cambio de look tras varias semanas sin exposición mediática, donde se le ha podido ver luciendo barba y con un inusitado peinado rompedor, que contrasta con el estilo clásico de años atrás.

En la audiencia privada con el Papa Francisco, el presidente de Aragón, la alcaldesa de Zaragoza y el arzobispo, han tratado de asuntos patrimoniales de Aragón, así como de la figura del papa Luna. Además han conversado sobre el escándalo de las elecciones en Venezuela, «es muy difícil prever cuál va a ser el destino de lo que está pasando en Venezuela», ha señalado Azcón.

Azcón reconoce que no ha hablado con el Papa de política española, pero sí de Venezuela: «El resultado de las elecciones en Venezuela no se está respetando». «Nos ha expresado su preocupación. El Santo Padre es absolutamente sensible al sentimiento del pueblo venezolano». «Que no haya democracia plena, que no se respete el resultado de las elecciones, no va a mejorar la vida de la gente», ha añadido. De hecho, la alcaldesa de Zaragoza ya mostró en redes sociales su apoyo a María Corina Machado.

El papa Luna, el «antipapa»

Entre otros temas, los mandatarios aragoneses y el máximo responsable de la Iglesia católica han abordado «el reconocimiento del papa Luna o los conflictos pendientes respecto a los bienes de la Iglesia en la Comunidad aragonesa». «Hemos compartido que tenemos que trabajar y seguir esperando para que ambos procesos lleguen a buen puerto», ha explicado.

«Es la Congregación para la Fe quien tiene que avanzar en los trabajos de la Iglesia, y nos consta que está avanzando, de forma que el papa Luna pueda reconocerse y lo podemos tener dentro del acervo de la Iglesia Católica y otro de los símbolos de la comunidad autónoma», ha señalado Azcón.

Hay que recordar que el papa Luna ha sido considerado en la historia como un «antipapa». La expresión «mantenerse en sus trece», proviene del hecho de que este papa Benedicto XIII, se negó a renunciar, consolidándose dicha expresión popular, protagonizando uno de los Cismas más controvertidos de la Iglesia Católica, condenado por hereje y «antipapa» en el Concilio de Constanza en 1415.

Azcón invita al papa Francisco a Zaragoza

Durante el encuentro, el jefe del Ejecutivo autonómico ha tenido la oportunidad de trasladar al Santo Padre su invitación personal para que visite Aragón y Zaragoza en el 40 aniversario del viaje que llevó a San Juan Pablo a la capital aragonesa. «Confío que la invitación que le hemos hecho para conmemorar ese 40 aniversario a Juan Pablo II a Zaragoza, pueda fructificar en un futuro. Nos ha dicho que quiere venir a España y a Zaragoza», ha transmitido. «Quiere empezar por países más pequeños, pero es consciente que tiene pendiente visitar España, Aragón y Zaragoza», ha añadido.

«Nuestra invitación ha sido sincera, y todos los aragoneses los vamos a acoger con el mismo cariño que el nos ha recibido», ha añadido.

«Si no pudiésemos celebrar este aniversario con la visita del Papa le hemos propuesto que nos haga llegar una bendición por un mensaje de vídeo para todos los zaragozanos y poderlo emitir durante las Fiestas del Pilar», ha señalado la alcaldesa Chueca.